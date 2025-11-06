PSG Mercato : la valeur de 3 joueurs parisiens en plein boom, le tarif pour Bouaddi (LOSC) est connu !

Les Titis ont la cote sur le marché des transferts, tout comme le milieu des Dogues…

Cette semaine, la 520ème Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football présente les joueurs n’ayant pas encore fêté leur 20ème anniversaire avec la plus haute valeur de transfert.

3 joueurs du PSG parmi le Top 30 des moins de 20 ans les plus chers du monde

Sans surprise, Lamine Yamal, estimé à 350 M€, arrive en tête du classement, et seuls 3 autres joueurs sont valorisés à plus de 100 M€. C’est le Brésilien de Chelsea Estêvão Willian qui se classe 2e (118 M€). Et Pau Cubarsí complète le podium (113 M€). Le défenseur blaugrana devance le milieu de terrain argentin du Real Madrid Franco Mastantuono (102 M€). La bonne surprise, pour le PSG, c’est que Warren Zaïre-Emery (19 an) se classe 5e. Selon le CIES, il rapporterait potentiellement 92,3 M€ aux Rouge et Bleu s’il était vendu. 15e du classement, Senny Mayulu (19 ans), est estimé à 51,6 M€, alors qu’Ibrahim Mbaye (17 ans) se classe 28e (30,4 M€). A noter qu’à la 21e place, on retrouve le Lillois Ayyoub Bouaddi (18 ans, 40,5 M€), dans le viseur du PSG et de nombreux grands clubs européens.