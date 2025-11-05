Le Barça est passé très près d’une nouvelle défaite à Bruges (3-3), où Lamine Yamal a été doublement décisif, sous les sifflets du public brugeois…

Après sa défaite contre le PSG (1-2), le FC Barcelone devait se relancer à Bruges où dès l’entame de match Lamine Yamal a été pris en grippe par le public belge qui l’a sifflé à chacune de ses actions. Bruges a ouvert le score d’entrée de jeu grâce à Tresoldi mais Ferran Torres a égalisé deux minutes plus tard, servi par Fermin Lopez. Lopez a ensuite touché le poteau. Et alors que le Barça poussait, c’est Bruges qui a repris les devants grâce à Forbs, sur un contre rondement mené.

Un but et des sifflets pour Yamal

Au retour des vestiaires, Lamine Yamal s’est offert un but exceptionnel pour ramener le Barça à 2-2 sur une accélération et un une-deux avec Fermin Lopez. Forbs a ensuite ajouté un 3e but pour Bruges, qui s’est vu privé d’un penalty par la VAR. Et qui est ressorti de sa boîte pour égaliser à 3-3 en fin de match ? Lamine Yamal évidemment, le prodige décochant une frappe envoyée dans ses propres filets par Tzolis. Le Barça a terminé sa soirée portes ouvertes en encaissant un 4e but, œuvre de Vermant dans le temps additionnel, mais il a été annulé par le VAR. Ce qui ne devrait pas empêcher Hansi Flick de subir le feu des critiques, vu le comportement de sa défense…