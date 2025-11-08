AS Monaco – RC Lens : le onze sang et or pour le choc en Principauté

A 21h05, le RC Lens et l’AS Monaco croiseront le fer au stade Louis-II pour l’un des chocs de la 12e journée de Ligue 1.

En cette 12e journée de Ligue 1, deux chocs devraient permettre de décanter un haut de tableau congestionné : Monaco-Lens et Lyon-PSG. Le premier se joue ce soir au stade Louis-II. Les Sang et Or, 3es, ont deux points d’avance sur les joueurs de la Principauté. Un succès leur permettrait de prendre cinq longueurs sur leurs adversaires et de prendre un ascendant mental. Après la victoire sur Lorient (3-0) à Bollaert dimanche dernier, plus laborieuse qu’il n’y paraît, Pierre Sage a décidé d’opter pour le même onze de départ qu’il y a six jours :

RCL : Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.