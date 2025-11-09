FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter le Celta Vigo
William Tertrin
9 novembre 2025
Découvrez les compositions officielles du match de la 12e journée de Liga entre le Celta Vigo et le FC Barcelone.
Ce dimanche soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Celta Vigo pour la 12e journée de Liga. Découvrez ci-dessous les compositions officielles alignées par Claudio Giráldez et Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au stade Balaídos.
La compo du Barça
Szczęsny – Garcia, Araujo (cap), Cubarsi, Balde – de Jong, Casado, Fermin – Yamal, Lewandowski, Rashford.