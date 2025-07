ASSE : Briançon vide son sac après son départ

Désormais à Pau, où il s’est engagé pour deux saisons après la fin de son contrat à l’ASSE, Anthony Briançon est revenu sur sa saison 2024-25 très frustrante.

Du genre direct, Anthony Briançon allait forcément vider son sac sur sa dernière saison à Saint-Etienne. Une saison forcément frustrante puisque le défenseur central de 30 ans a été écarté des plans par Kilmer Sports, ne jouant à l’arrivée qu’une seule saison, à Rennes (0-2), le 8 février. Une vraie déception pour celui qui a largement contribué à la remontée en Ligue 1 de l’ASSE, où il était arrivé à l’été 2022. Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, il a dit combien sa mise à l’écart l’avait touché.

« Je ne l’ai pas super bien vécu »

« Je ne l’ai pas super bien vécu. Déjà de la manière dont on me l’a annoncé. Fin août, à la fin du mercato, on m’a dit que je ne faisais pas partie des plans, ce que je peux comprendre mais quand on reste sur deux saisons correctes comme on avait fait collectivement, le fait de m’annoncer cela surtout que j’étais capitaine et que cela se passait bien…. »

« Quand je n’ai pas eu la possibilité de partir puisque cela faisait tard pour le club, j’ai décidé de m’accrocher et de me dire que j’allais jouer mon va-tout pour être performant et postuler à un poste de titulaire. Il y a eu des moments compliqués où je ne pouvais pas jouer à cause de mon opération. J’étais revenu à un niveau correct et je n’ai jamais eu ma chance. Je n’ai pas du tout eu l’opportunité d’avoir du temps de jeu. Ce sont des choix, cela fait partie du football. »