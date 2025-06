ASSE Mercato : Kilmer Sports a déjà identifié un successeur surprise à Davitashvili

L’AS Saint-Étienne prépare activement son retour en Ligue 2 et multiplie les pistes pour renforcer son effectif. Parmi elles : Giorgi Abuashvili. L’ailier gauche géorgien de 22 ans, international espoirs, serait dans le viseur des Verts sur ce mercato.

🟥 Rumeur

Après Zuriko Davitashvili, un nouveau Géorgien à l’ASSE ? Selon Transfer Radar, bien informé sur le mercato, le club ligérien vise un certain Giorgi Abuashvili cet été. Avec son expérience internationale en U21, son parcours à l’étranger, et son potentiel de revente, le joueur de 22 ans coche tous les critères définis par la cellule de recrutement des Verts.

Révélé lors de l’Euro Espoirs 2023, Abuashvili s’était notamment illustré face à l’équipe de France en phase de poules, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Une prestation qui avait attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens. Un an plus tard, l’ASSE semble vouloir miser sur lui pour renforcer son couloir gauche.

Originaire de Tbilissi, formé au Dinamo Batumi, Abuashvili évolue depuis deux saisons dans le championnat hongrois, sous les couleurs du Fehérvár FC. Sa progression y a été constante, tant sur le plan statistique que dans le contenu de ses matchs. Capable d’évoluer à gauche comme à droite, ce gaucher naturel se distingue par sa vivacité balle au pied, sa capacité à provoquer en un contre un, et un sens du but non négligeable pour un joueur de couloir.

Abuashvili, un Davitashvili en meilleur ?

Sur la saison écoulée, il a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en championnat, tout en affichant une belle régularité. Mais c’est surtout son activité dans le jeu qui séduit les observateurs : Abuashvili est un ailier de percussion, souvent sollicité en transition rapide, qui sait aussi revenir défendre et fermer son couloir quand il le faut. Son volume de jeu et sa mentalité combative en font un profil apprécié dans des contextes de championnat physique et intense.

Le joueur, de son côté, ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre un club historique comme l’ASSE. Son entourage aurait déjà été approché, et des discussions préliminaires auraient eu lieu entre les deux clubs, sans qu’une offre formelle n’ait encore été transmise. Le mercato ne fait que commencer et Davitashvili n’est pas encore parti.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’ASSE doit vendre Zuriko Davitashvili et tirer une belle somme d’argent, on lui conseillerait plutôt d’investir et de se focaliser sur des joueurs déjà aguerris à la Ligue 2, histoire de ne pas répéter les mêmes erreurs que la saison écoulée en Ligue 1. »