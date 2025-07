À un an de la fin de son contrat, l’AS Saint-Étienne doit-elle prolonger Benjamin Bouchouari (23 ans) ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess débattent du sujet.

« Il faut le prolonger »

« Sur le départ l’été dernier, Benjamin Bouchouari a prouvé à ses dirigeants qu’il pouvait compter sur lui au cours de la saison écoulée malgré la relégation en Ligue 2. Joueur capable de donner une impulsion au jeu stéphanois et de s’intercaler entre les lignes, le milieu de terrain marocain s’inscrit dans la philosophie dictée par Eirik Horneland, qui a besoin d’un vrai poumon dans son équipe. En L2, Bouchouari pourrait avoir un vrai rôle à jouer pour progresser autour de joueurs plus confirmés. Son profil n’est pas si facile à trouver sur le marché. Et, le joueur de 23 ans, se sent bien à Saint-Étienne, où il est adopté depuis son arrivée en août 2022. Pourquoi s’en séparer au moment où il peut enfin exploser ?

Bastien AUBERT

« Je suis partagé »

« J’avoue que j’ai du mal à me positionner sur le cas de Benjamin Bouchouari. Le petit milieu de terrain marocain est parfois épatant, tellement facile avec le ballon, mais en trois saisons à l’ASSE, il a plus déçu qu’autre chose. Sa première passe décisive se fait toujours attendre, en près de 100 matches sous le maillot vert et la régularité n’est pas son fort. Comme il lui reste seulement un an de contrat, l’ASSE doit le prolonger ou le laisser partir cet été. Mais en aura-t-elle la possibilité ? Je n’ai pas l’impression qu’on se bouscule au portillon… A 23 ans, Bouchouari a peut-être encore une marge de progression mais il n’y a pas de certitudes là dessus non plus. Et à son poste, il y a Moueffek, Tardieu, Jaber et des jeunes prometteurs (Eymard, Gadegbeku). Peut-être est-il préférable de ne pas trop les bloquer et de tourner la page, même si je me dis que « BB » peut apporter. Bref, à Horneland de trancher ! »

Laurent HESS