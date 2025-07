ASSE Mercato : le prix est fixé pour Stassin, le RC Lens hors-jeu ? 

Alors que Lucas Stassin (20 ans) se serait déjà entendu avec deux clubs, le RC Lens ne devrait pas en faire partie : le prix de départ fixé par l’AS Saint-Étienne semble trop élevé pour les Sang et Or.

🟧 Piste crédible

L’aventure de Lucas Stassin à l’ASSE pourrait déjà toucher à sa fin. Un an seulement après son arrivée en provenance d’Anderlecht, l’attaquant belge de 21 ans a fait savoir en privé qu’il souhaitait quitter les Verts dès cet été. Selon Mohamed Toubache-Ter, le club stéphanois a fixé son prix : entre 14 et 17 millions d’euros, hors bonus. Une somme importante, qui reflète le statut de Stassin dans l’effectif, mais qui pourrait refroidir plusieurs prétendants.

Entre 14 et 17 M€ sans bonus

Aux dernières nouvelles, deux clubs sont toutefois déjà tombés d’accord avec le joueur. Les noms n’ont pas filtré pour l’instant, mais le processus est enclenché. Parmi les clubs intéressés, le RC Lens est régulièrement cité. Mais selon le même Toubache-Ter, les Sang et Or ne seraient pas en mesure d’aligner plus de 10 millions d’euros pour recruter l’attaquant, auteur de 12 buts et 5 passes décisives la saison passée en Ligue 2. Une offre bien inférieure aux exigences de la direction stéphanoise.

Pas plus de 10 M€ pour le RC Lens ?

Pour l’ASSE, la position est claire : pas question de brader un joueur sous contrat jusqu’en 2027, devenu l’un des principaux atouts offensifs de l’effectif. Le club, récemment remonté en Ligue 1, veut capitaliser sur sa bonne saison et ne vendra que s’il juge l’offre satisfaisante. Le dossier devrait rapidement s’accélérer. La préparation estivale bat son plein et les Verts souhaitent savoir s’ils peuvent encore compter sur leur buteur… ou s’il faut se mettre en quête d’un remplaçant.