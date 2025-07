Mécontent des conditions de diffusion des journées de L1 la saison prochaine, beIN pourrait ne pas honorer plusieurs versements vitaux pour les clubs français.

L’arrivée de Ligue1+ dans le paysage audiovisuel du football français semblait avoir initié une sortie de crise pour les clubs hexagonaux. Une crise qui a débuté en 2020 avec le retrait de Mediapro. Depuis, de mauvaises décisions en déceptions, les droits TV ont fondu comme neige au soleil pour atteindre aujourd’hui… 78,5 M€ annuels, soit le montant que paye beIN pour retransmettre un seul match par journée. Sauf que L’Equipe révèle que le diffuseur qatari n’est pas satisfait des règlements pour la diffusion et qu’il menace de ne pas payer ce qu’il doit !

beIN refuse déjà d’honorer deux traites

Deux points posent problème : ne pas diffuser plus de huit fois la même équipe dans la saison et jamais deux fois d’affilée. Ce qui empêcherait beIN de mettre trop régulièrement à l’honneur le PSG, qui a le même propriétaire (le Qatar), ou l’OM, soit les deux poids lourds du football français en matière d’audience. BeIN que ce règlement, qui était valable à l’époque où il y avait plusieurs diffuseurs différents ne devrait plus s’appliquer, étant donné que Ligue1+ appartient à la LFP. Mais les dirigeants de la Ligue refusent de revenir dessus.

Et selon le directeur général de LFP Média, Nicolas De Tavernost, le risque est réel que beIN n’honore pas ses traites. Déjà, la chaîne n’a pas versé 18,052 M€ de droits à l’étranger pour la L1, attendus le 15 juillet. Elle n’a pas non plus réglé les 20 M€ de sponsoring négociés il y a un an, étant donné que plusieurs clubs français ont refusé de faire la promotion du Qatar dans leur stade. Et il y a donc une crainte que la première traite des 78,5 M€ pour la L1, prévue le 5 août, passe également à la trappe. Ce serait un nouveau coup très dur pour la LFP et les clubs français. Et le début d’une énième guerre judiciaire avec un diffuseur !