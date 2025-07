FC Nantes Mercato : le dossier Abline refermé par un gros chèque venu d’Angleterre ?

Alors que Bournemouth multiplie les pistes pour remplacer Illia Zabarnyi, sur le départ cet été, un nom inattendu a refait surface dans leur radar : Nathan Zézé (20 ans), le défenseur central du FC Nantes.

🟥 Rumeur

Si Franck Kita assure sur le FC Nantes n’a pas besoin de vendre cet été, que dira-t-il si une offre juteuse arrive sur son bureau ? Alors que tous les regards sont ainsi braqués sur Matthis Abline, ce serait désormais sur Nathan Zézé que le pactole pourrait être injecté.

Le joueur formé à la Jonelière, 20 ans, auteur de débuts prometteurs cette saison en Ligue 1, est suivi de près par plusieurs clubs étrangers, et Bournemouth a coché son nom comme potentiel plan B en cas d’échec sur d’autres dossiers. À court terme, Zézé n’est pas la priorité numéro une de Bournemouth — Bafodé Diakité (LOSC) reste le premier choix — mais son profil jeune, athlétique, gaucher et à fort potentiel plaît énormément à la cellule de recrutement des Cherries.

Le dossier Diakité au point mort… pour l’instant

Bournemouth et le défenseur du LOSC ont trouvé un accord de principe. Diakité, séduit par le projet et par la Premier League, a donné son feu vert. Mais les négociations entre Lille et le club anglais sont tendues. Olivier Létang, président du LOSC, réclame pas moins de 35 millions d’euros pour laisser partir son joueur, un montant jugé trop élevé par Bournemouth à ce stade.

Face à cette impasse, le club anglais garde plusieurs alternatives ouvertes. Mario Gila (Lazio Rome) est également sur la short-list, tout comme Zézé, qui présente un autre type de profil : moins expérimenté, mais bien plus abordable financièrement, et avec une marge de progression très importante.

Le FC Nantes reste vigilant

Du côté du FC Nantes, aucune offre concrète n’a encore été transmise, mais l’intérêt de Bournemouth est bien identifié. La direction nantaise, qui veut éviter une fuite de ses jeunes talents après la saison chaotique vécue par les Canaris, pourrait être tentée de fermer la porte cet été. Mais tout dépendra du prix.

Zézé, encore sous contrat jusqu’en 2026, ne sera pas bradé. Si une proposition convaincante arrive (au-delà des 10 à 12 millions d’euros), la réflexion pourrait s’ouvrir. Pour l’instant, Nantes se concentre sur la reconstruction de son effectif avec Luis Castro, et compte sur Zézé pour encadrer une défense en mutation.

« Le coup d’œil de But FC »

« La vente de Nathan Zézé permettrait au FC Nantes d’être encore plus à l’aise sur le plan financier et d’être encore plus ferme dans le dossier Matthis Abline. Souci : il faudrait impérativement lui trouver un remplaçant en défense centrale, un secteur où Uros Radakovis a déjà été recruté. »