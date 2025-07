FC Nantes : Luis Castro déjà prêt à lancer des jeunes du club en Ligue 1 ?

Avec l’arrivée de Luis Castro sur le banc du FC Nantes, les espoirs d’un retour du jeu à la nantaise commencent à prendre forme à La Jonelière. Où les jeunes pourraient enfin avoir leur chance la saison prochaine.

Luis Castro ne fait pas de bruit mais il avance avec des principes clairs. Au FC Nantes, où le jeu est une identité autant qu’un héritage, son profil intrigue et séduit. Et si certains s’interrogent sur sa capacité à incarner l’esprit nantais, Vincent Sasso n’a aucun doute. Le défenseur central passé par le FCN entre 2006 et 2012 a connu le technicien portugais à Dunkerque, où il a joué sous ses ordres pendant une saison. Pour lui, Castro est l’un des rares entraîneurs à se rapprocher aussi fidèlement du jeu à la nantaise.

« C’est toujours avec ballon. Même le premier entraînement en présaison, c’est avec ballon. C’est agréable, explique-t-il à Ouest-France. En début de semaine, c’est souvent un jeu réduit, avec pas mal de petits jeux. Et plus la semaine avance, plus les distances augmentent, explique-t-il. Mais encore une fois, il est assez créatif. Tu prends du plaisir parce qu’il y a tout le temps le ballon. Castro est très actif pendant les séances. »

« Si un jeune est bon à l’entraînement, il aura sa chance »

Si le jeu à la nantaise pourrait avoir revenir dans le quotidien des Canaris, les jeunes du cru pourraient avoir leur mot à dire la saison prochaine. « Au-delà des contenus, c’est surtout sa philosophie de gestion de groupe qui interpelle. Pour moi, c’est l’entraîneur qui se rapproche le plus du jeu à la nantaise, insiste Sasso. Si un jeune est bon à l’entraînement, forcément, il aura sa chance. Et peu importe l’âge ou ce qui s’est passé avant. »

Un message fort envoyé à la génération montante de la Jonelière, alors que plusieurs jeunes sont pressentis pour intégrer le groupe pro dès cet été. D’après Emmanuel Merceron, « 4 à 5 d’entre eux » pourraient être intégrés très rapidement dans la rotation des Canaris.