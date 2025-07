L’absence de Cristiano Ronaldo aux funérailles de Diogo Jota montrée du doigt au Portugal

Cristiano Ronaldo ne s’est pas rendu aux funérailles de Diogo Jota et son frère André Silva ce matin au Portugal…

Joueurs et ancien joueurs de Liverpool, de la sélection portugaise, de Porto, Wolverhampton, et même d’Everton, ils étaient nombreux ce matin à assister aux funérailles de Diogo Jota et son frère André Silva, tous deux victimes d’un accident de voiture en Espagne dans la nuit de mercredi à jeudi. L’absence de Cristiano Ronaldo à Gondomar, près de Porto, a été remarquée, alors que la star est le capitaine du Portugal.

« Une faute »

Selon The Mirror, elle est simple : CR7 ne voulait pas prendre toute la lumière à cette occasion funèbre. Sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo avait rendu hommage à Diogo Jota et son frère au lendemain de leur disparition. «ça n’a aucun sens. On était ensemble en équipe nationale, et ensuite tu t’es marié. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j’adresse mes condoléances et je leur souhaite tout le courage du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous allez nous manquer à tous.»

Au Portugal, l’absence de CR7 fait beaucoup parler. Certains médias notent que le quintuple Ballon d’or a été récemment aperçu à bord de son yacht de luxe, en famille, près d’une île des Baléares. Au vu des circonstances dramatiques, de son emploi du temps et de ses moyens, un aller-retour à Porto semblait possible. Le journaliste Antonio Ribeiro Cristovao, cité par le Daily Mail, ne comprend pas. « Diogo Jota faisait partie de l’équipe, il y a peut-être des raisons que nous ignorons. S’il ne vient pas, il devra justifier son absence, c’est sa responsabilité. C’est lui le capitaine. »Le journaliste sportif Luis Cristovao est plus sévère encore. Il qualifie l’absence de Ronaldo « d’inexplicable » et de « faute. »