Après Bradley Barcola (OL) hier, le PSG est passé proche de boucler le deal Randal Kolo Muani. Malheureusement, Francfort l'a bloqué, faute d'un remplaçant...

PSG - Mercato : rebondissements de taille pour Kolo Muani, Verratti et Ekitike !

PSG - Mercato : un accord est enfin tombé pour Kolo Muani !

PSG - Mercato : nouveau coup de tonnerre pour Ekitike, un risque pour la venue de Kolo Muani ?

PSG - Mercato : l’arrivée de Kolo Muani sur le point de capoter, un ultime espoir subsiste !

PSG - Mercato : Al-Khelaïfi explose de rage contre Francfort et Ekitike pour le dossier Kolo Muani !

Tirages au sort

Le groupe de la mort pour l'OM, c'est corsé aussi pour Rennes... le tirage complet de la phase de poules de la Ligue Europa

C'est très abordable pour le LOSC... le tirage complet de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence

Le Mercato show du dernier jour

PSG, OL, OM, RC Lens, FC Barcelone… Les derniers points chauds du Mercato d’été 2023 !

Live Mercato : les derniers mouvements du marché des transferts de l’été 2023

Le Real Madrid fait une annonce sur la fin du Mercato, le FC Barcelone a dégainé pour Cancelo

FC Barcelone - Mercato : l'accord est tombé pour Félix, une offre XXL est arrivée pour Lewandowski !

FC Barcelone - Mercato : offensive pour un cadre de Xavi, deux autres départs dans les tuyaux !

Real Madrid - Mercato : le clan Haaland lâche une nouvelle bombe sur son avenir

PSG - Mercato : al-Khelaïfi est à Nice, deal surprise en vue ?

OM - Mercato : du nouveau est tombé pour l'échange Meïté - Touré !

OM - Mercato : la dernière recrue de l’été à Marseille, visite médicale en vue !

OL - Mercato : une dernière recrue validée par Laurent Blanc arrive à Lyon !

OL : nouveau couac au Mercato, Cherki au plus mal avant le PSG ?

FC Nantes - Mercato : Duverne pousse une promesse des Canaris dehors, la L1 est sur les rangs !

RC Lens - Mercato : Maouassa pisté, un signal fort envoyé par Ounahi à l'OM ?

RC Lens - Mercato : Maouassa et deux promesses du FC Nantes annoncés en approche !

ASSE - Mercato : Tardieu pousse un premier joueur au départ

ASSE - Mercato : le nouveau Yann M’Vila chez les Verts ?

ASSE - Mercato : un ou deux départs surprises avant minuit ?

Genesio pleure devant l'OL, Elis fait un effort, départ à Nice et recrue surprise au LOSC ?

Officialisations importantes

FC Barcelone - Mercato : le Barça officialise deux gros départs dont celui d'Ansu Fati !

PSG, ASSE, OL - Mercato : c'est officiel pour le départ de Gharbi !

ASSE - Mercato : c'est officiel, Nkounkou quitte Sainté pour Francfort !

Jour de Conf’

Real Madrid : Ancelotti envoie un dernier scud sur Mbappé (PSG) et la fin du Mercato

OM : Longoria réagit au tirage de la C3 et fait des dernières annonces au Mercato

OL : Blanc a parlé de son possible limogeage, de Textor et du Mercato avant le PSG

ASSE : Perrin fait plusieurs annonces Mercato, Batlles a de gros doutes avant Valenciennes !

Et aussi…

FC Nantes : avant l'OM, Kita a déjà tranché pour l'avenir d'Aristouy

Une mauvaise nouvelle se confirme pour la L1, le RC Lens et l’OM ont la pression !

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Le rush final du Mercato en Ligue 1 et en Espagne, les tirages de C3 et C4, les conférences de presse... Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 1 septembre.