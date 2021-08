Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le dossier du latéral droit en passe d'être réglé et Dario Benedetto parti à Elche, l'OM focalise désormais son attention sur l'arrivée d'un avant-centre. Les pistes sont légions et une surprise n'est pas à exclure...

PSG : Pochettino ne dévoile pas ses surprises avant Brest et se lâche sur l'avenir de Mbappé

ASSE : LOSC, Mercato, RC Lens... Puel avait des choses à dire

RC Lens : avant Monaco, Haise sème un indice pour la dernière ligne droite du Mercato

LOSC : le remplaçant de Maignan, le Mercato, Yilmaz... Gourvennec avait des choses à dire avant l'ASSE

Les infos essentielles du 19 août

Dario Benedetto parti à Elche (D1 espagnole), l'OM s'active pour un buteur et attend Pol Lirola. Le cas Mbappé devient de plus en plus lisible au PSG malgré le fort lobbying pro-Real Madrid en Espagne, Emerson Palmieri débarque à l'OL, le LOSC tient son gardien...