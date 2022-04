Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Courtisé par le Real Madrid mais en discussions depuis longtemps pour prolonger au FC Barcelone, Ronald Araujo a enfin signé son nouveau bail jusqu'en juin 2026. La fin d'un dossier qui commençait à durer...

FC Barcelone – Mercato : Ronald Araujo prolonge ! (Officiel)

Trophées UNFP

PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : toutes les infos sur les prochains Trophées UNFP !

Le Mercato show

Real Madrid, FC Barcelone : les Merengue prêts pour la bataille avec Guardiola, les Blaugrana préparent la révolution

FC Barcelone - Mercato : Xavi a froissé l'un de ses tauliers, divorce en vue ?

FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : une réunion décisive hier pour Haaland à Monaco

FC Barcelone - Mercato : un boulet de l'effectif pourrait rebondir en Serie A

Real Madrid, PSG - Mercato : un premier transfert acté en attendant Mbappé ?

Real Madrid - Mercato : en échange de Mbappé, les Merengue laissent au PSG un joueur très convoité

PSG - Mercato : la rumeur Conte a du plomb dans l'aile, rebond surprenant pour Pochettino ?

PSG - Mercato : un concurrent de poids se positionne pour Mahrez (City)

PSG - Mercato : 4 casse-tête pour Leonardo pour cet été

OM - Mercato : une piste en moins pour Caleta-Car en Premier League

OM - Mercato : Longoria reçoit un signal positif d'Arsenal pour Saliba... et un négatif pour Vidal

ASSE - Mercato : une recrue prometteuse à coût zéro disponible cet été

ASSE - INFO BUT ! Mercato : l'ASSE a pris une décision pour Etienne Green

RC Lens, PSG - Mercato : Mbappé éloigne Kalimuendo des Sang et Or

FC Nantes - Mercato : Kita a balancé sur Kolo Muani, le retour de bâton a été impitoyable

OGC Nice - Mercato : Dolberg poussé vers la sortie, son remplaçant déniché dans le Calcio ?

Lopez (Girondins), des absences qui interrogent, Dortmund en pince pour Ekitiké (Reims), le TFC de retour en L1

Vie des tribunes

ASSE : un énorme danger s'éloigne pour les Verts

Stade Rennais : le club écarte le risque d'un drame face à l'ASSE

ASSE, PSG, OL : le patron de la commission de discipline cartonne les ultras

Et aussi...

FC Nantes : Cardiff réclame une fortune dans le dossier Sala

FC Nantes : Cardiff fait une annonce qui va soulager Kita et la Maison Jaune

Manchester United : Cristiano Ronaldo reçoit le soutien du légendaire Marco van Basten

Les infos essentielles du 26 avril

Le FC Barcelone finalise une signature importante, l'ASSE évite un désastre avec ses Ultras et Cardiff fait une frayeur au FC Nantes dans l'affaire Sala... Voici ce qui s'est passé ce mardi 26 avril où on a encore beaucoup parlé de Mercato en Ligue 1 et en Espagne.