La grosse info : le PSG craque à Munich, Paris brûle !

Comme on pouvait s'en douter, le gros de l'actualité de ce jeudi concerne l'élimination du PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1, 0-2). Une nouvelle fois, le projet est en train de voler en éclats et l'avenir de tout le monde est remis en cause.

Bayern Munich - PSG : Galtier a trouvé les coupables et en dit plus sur son avenir

PSG - Mercato : Mbappé accuse le coup après le Bayern et répond cash sur son avenir

PSG : Al-Khelaïfi enrage après le Bayern Munich, l’avenir de Campos déjà scellé ?

PSG : après le Bayern et l’intérêt à MU, le Qatar a pris une décision forte pour son avenir à Paris !

PSG : Luis Campos a les idées claires sur son avenir

PSG - Mercato : 3 recrues déjà visées pour cet été, le cas Messi réglé ?

PSG : Sergio Ramos s'excuse et annonce la couleur pour son avenir

PSG : Sergio Ramos rattrapé par des insultes... anti Paris !

PSG : Sergio Ramos sort du silence après ses propos anti-Paris !

Bayern Munich - PSG : Galtier, Verratti, Messi... Daniel Riolo tire dans le tas !

PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Cette élimination, c'est l'échec d'un projet »

PSG - Mercato : Rothen prie Messi de débarrasser le plancher, Galtier remplacé aujourd’hui ?

Le scan du 9 mars

Mercato show

Le Real Madrid s’active pour Asensio et Mbappé, le FC Barcelone ouvre 3 pistes au Mercato

FC Barcelone - Mercato : 300 millions d’euros bientôt dans les caisses du club ?

OM - Mercato : une menace très sérieuse plane sur Alexis Sanchez

OM - Mercato : un ex du PSG complique le transfert de Milik à la Juventus

OM – Mercato : décision en vue pour Nuno Tavares

ASSE - Mercato : une offre est tombée pour Krasso !

Jour de conf'

ASSE - Amiens : Batlles annonce des petits coups durs chez les Verts

LOSC : Paulo Fonseca annonce une défense new look contre l'OL

Stade Rennais : Genesio annonce un forfait majeur pour le déplacement à Auxerre

OL - Mercato : Laurent Blanc salive devant l’OM

Et aussi...

Real Madrid : nouveau coup dur pour Benzema !

FC Barcelone - Real Madrid : Ousmane Dembélé forfait pour le Clasico

OM : la succession de McCourt se profile, l’heureux élu est connu !

FC Nantes : Kombouaré a reçu une grande nouvelle contre l’OGC Nice

David encore courtisé au LOSC, coup dur à Nice, Nantes a fait du grabuge au Stade Rennais

ASSE : un Vert n'a pas dit non à l'OL et avoue un faible pour le Real Madrid

Équipe de France féminine : Diacre prend la porte !