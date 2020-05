Les infos du jour : Zubi parti c’est le feu à l’OM, Messi sort du silence

true

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 15 mai.

La grosse info : la pyramide OM s’écroule

Hier soir, l’OM a annoncé le départ d’Andoni Zubizarreta à un an de la fin de son contrat. Albert Valentin part dans ses valises et il est désormais plus que probable qu’André Villas-Boas fasse de même. Le point sur le dossier fil rouge de la journée.

