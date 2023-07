ASSE, Girondins : un coup de fil de l’Élysée et une nouvelle bombe éclate sur la L2 à 19 clubs !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Journée charnière pour la Ligue 2 à 19 clubs la saison prochaine ? Ce matin, à Paris, Frankie Yau, le président du FC Sochaux Montbéliard, devait rencontrer Romain Peugeot, seul candidat à s’être officiellement positionné pour reprendre le club franc-comtois, menacé de dépôt de bilan depuis l’officialisation de sa rétrogradation en National, le 11 juillet. Selon L’Équipe, cette réunion devrait se révéler décisive pour l’avenir du FCSM et aboutir à un accord entre les deux parties, vu l’urgence absolue de la situation. Car, depuis dix jours, Nenking, le propriétaire chinois de Sochaux cherche un investisseur capable de mettre 12 M€ sur la table, ce qui permettrait dans la foulée de saisir le CNOSF et de lancer le processus qui pourrait offrir au club la possibilité de se maintenir en Ligue 2.

Yau espère une vente sèche du FC Sochaux

Cette saisine peut intervenir jusqu’à vendredi, mais de nombreux observateurs estiment qu’elle doit être réalisée au plus tard en milieu de semaine pour être effective. Même si Yau est bien conscient de ces contraintes temporelles, et même s’il a reçu jeudi un coup de fil de pression de l’Élysée pour l’inciter à tout faire afin d’éviter le dépôt de bilan, il va sans doute chercher à gagner du temps. Si les amoureux du FC Sochaux sont en pleine mobilisation, avec plusieurs millions d’euros en promesses de promesses, ce scénario ne semble pas pour le moment convaincre Yau, qui espère encore une vente sèche afin de se désengager au plus vite du club. Le climat délétère autour de lui et Nenking le pousse en ce sens.

