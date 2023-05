OL - Mercato : John Textor offre un premier renfort prometteur à Laurent Blanc

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

L’OL tient-il son futur « Policier » ? À seulement 17 ans, le Brésilien Marcao est encore très loin d’avoir les références de Cris quand celui-ci avait débarqué à Lyon, en 2004, mais certains lui prédisent un avenir aussi radieux. Après avoir passé trois semaines à s’entraîner avec la réserve lyonnaise (N2), L’Équipe affirme que le grand défenseur central (1,94 m) a séduit les entraîneurs, Gueïda Fofana et Jérémie Bréchet, mais aussi Jean-François Vulliez, le directeur du centre de formation. Résultat, le pensionnaire du Resende FC (D1 carioca) va se voir proposer un contrat avec le club présidé par John Textor.

Marcao ne rejoindra la France qu’à sa majorité (le 23 mars 2024), et l’idée est qu’il joue d’abord avec la réserve de l’OL avant d’intégrer l’effectif professionnel.

« Habile des deux pieds et très bon de la tête »

« Il a épaté tout le monde et a fait très bonne impression, se félicite Mathias Frecon, le team manager français de Resende. Malgré sa taille, il est habile des deux pieds et très bon de la tête. On craignait qu’il baisse en intensité après plusieurs séances, mais c’est le contraire qui s’est produit. » Lors de son passage sur les pelouses de Tola-Vologe, le puissant défenseur brésilien a notamment pu se frotter à Moussa Dembélé et aux autres remplaçants.

🗞️ « Six émouvante » : la une du journal L'Équipe du jeudi 11 mai 2023 pic.twitter.com/YBdgopcZZw — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer À seulement 17 ans, le Brésilien Marcao est encore très loin d’avoir les références de Cris quand celui-ci avait débarqué à Lyon, en 2004, mais certains lui prédisent un avenir aussi radieux lorsqu'il y signera dès 2024.

Bastien Aubert

Rédacteur