Formé à l’OM, Maxime Lopez a reconnu que ses contacts avec le FC Barcelone et Ousmane Dembélé après sa première saison lui ont fait tourner la tête.

Les supporters marseillais connaissent l’histoire : après une première saison très réussie chez les professionnels en 2016-17, Maxime Lopez est annoncé du côté du FC Barcelone. Mais le milieu de terrain, qui joue désormais au Paris FC, n’a jamais confirmé les espoirs générés par ce premier exercice impressionnant et sa carrière prendra des chemins de traverse puisqu’après l’OM, il a joué à Sassuolo et à la Fiorentina, avant de rentrer en France pour défendre les couleurs du PFC. Cette rumeur Barça a-t-elle vraiment existé ? Huit ans après, Lopez révèle que oui et que cette annonce lui a fait tourner la tête…

Il rêvait de jouer aux côtés de son idole Messi

« Les gens pensaient que je mentais, a-t-il déclaré dans l’émission de Canal+ Détective Mathoux. Après ma première année, où vraiment je fais une belle saison, il y a un contact avec le directeur sportif (Robert Fernandez), que les gens le veuillent ou non. Il a appelé mon agent, il a dit qu’il attendait de voir si je confirmais une saison encore. On ne va pas se mentir, j’avais le profil pour jouer là-bas : petit gabarit, technique. Le truc qui m’a tué, c’est que je suis un amoureux de Messi. Je me voyais déjà être dans le vestiaire avec lui. »

« À l’époque, il y avait Ousmane Dembélé qui venait de signer au Barça et qui m’avait contacté en me disant : « Le directeur sportif m’a parlé de toi ». L’histoire est réelle, elle n’est pas fausse. Le Barça, ça m’a fait tourner la tête un peu. En 2013, je suis allé visiter Liverpool pendant trois jours. C’était encore plus (avancé) que le Barça. Le Barça, c’était des discussions. Liverpool, il y avait un contrat pro mais à l’époque, j’ai choisi de rester à Marseille. »