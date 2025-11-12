OL Mercato : une immense surprise avec Endrick (Real Madrid) ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : Arsenal en rêve, Marseille va lui mettre le grappin dessus cet hiver ! 

Mikel Arteta (Arsenal)
Bastien Aubert
12 novembre 2025

À Marseille, le vent de fraîcheur a un nom : Robinio Vaz. À seulement 18 ans, l’ancien de Sochaux s’est imposé en un éclair dans le groupe professionnel, affichant une maturité étonnante. Sa progression express bouscule la hiérarchie et insuffle à l’OM l’espoir d’un renouveau structuré autour d’un pur talent post-formation.

Une ascension fulgurante dans l’effectif marseillais

Débarqué à l’OM l’été dernier, Robinio Vaz s’est, en quelques semaines, invité au cœur du projet du club phocéen. Passé de quatrième attaquant à l’ombre de Maupay à un statut de concurrent direct d’Aubameyang, le jeune buteur originaire de Mantes-la-Jolie explose les codes habituels de transition des jeunes vers l’élite. Son bilan du début de saison parle de lui-même :

  • 13 matchs disputés toutes compétitions confondues
  • 4 buts inscrits
  • 2 passes décisives

Robinio Vaz ne se contente pas de compléter la rotation. Il a su convaincre Roberto De Zerbi de sa capacité à peser dans les grands rendez-vous, comme en atteste l’éloge de Roberto De Zerbi à Robinio Vaz. Le « nouveau crack » marseillais cristallise la confiance d’un club en manque de repères locaux ces dernières années.

L’OM ferme la porte à un transfert record

L’incroyable montée en puissance de Vaz a rapidement attisé les convoitises. Plusieurs clubs européens ont tenté de s’attacher ses services à coups d’offres supérieures au record établi pour Nasri en 2008 à Arsenal (les Gunners sont cités comme intéressés par Vaz). L’OM a tenu bon et refusé des propositions qui auraient réécrit l’histoire du marché des transferts olympien, signe d’une stratégie claire : miser sur sa valeur montante. Pour mesurer l’ampleur du phénomène, il suffit d’évoquer ce joli coup que l’OM a préféré repousser lors du dernier mercato.

Vers une prolongation stratégique

Déterminée à ne pas voir s’échapper sa révélation, la direction phocéenne prépare activement une prolongation à long terme. La relation entre l’OM et les représentants du joueur est excellente, et le club entend capitaliser sur la valeur ajoutée exceptionnelle de Robinio Vaz à l’OM. La signature d’un engagement majeur devrait intervenir avant la fin de l’année prochaine. En interne, ce choix est vu comme un acte fort pour construire l’avenir, fidéliser ses meilleurs éléments issus de la formation et inspirer les prochaines générations marseillaises.

Quel avenir pour Robinio Vaz, France ou Sénégal ?

Alors que son contrat s’apprête à s’étirer dans la durée, l’autre grande question entoure la carrière internationale de Vaz. Ayant déjà reçu une convocation pour les U19 tricolores, mais également courtisé par le Sénégal, le jeune attaquant pourrait devenir un symbole bi-national du foot moderne. Un choix structurant l’attend, sur fond de montée en puissance et de perspectives ouvertes. Pour suivre les discussions autour de son futur sous le maillot olympien et de ses ambitions personnelles, zoom sur les négociations de prolongation de contrat de Robinio Vaz qui agitent déjà le Vieux-Port.

Quoi qu’il advienne, Robinio Vaz incarne la fierté retrouvée de la formation marseillaise. L’OM a décidé de s’appuyer durablement sur sa pépite, relançant le débat sur les jeunes talents maison et leur place stratégique dans l’effectif de demain.

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Damian Szymanski
Mercato...

OL Mercato : une immense surprise avec Endrick (Real Madrid) ?

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : le LOSC lâche une réponse cinglante à Paris pour Bouaddi !

Par Bastien Aubert
N'Golo Kanté chez les Bleus
Ligue 1...

OM Mercato : il a fait la misère à Messi, la porte entre Paris et Marseille est grande ouverte !

Par Bastien Aubert
Valentin Rongier (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, une idole de la Beaujoire a validé ! 

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : le père de Lucas Stassin rêve de trois destinations
ASSE...

ASSE Mercato : le père de Lucas Stassin rêve de trois destinations

Par Laurent Hess
Didier Deschamps
Equipe de France...

Équipe de France : on sait quand Deschamps dévoilera sa liste pour la Coupe du Monde 2026

Par Bastien Aubert
Sacha Boey (Bayern)
Mercato...

OM Mercato : l’OL fait un premier coup de Trafalgar à Marseille pour cet hiver ! 

Par Bastien Aubert
Embolo et Nagida au Stade Rennais
ASSE...

Stade Rennais Mercato : un énorme coup de pouce d’Habib Beye à l’ASSE en janvier ?

Par Bastien Aubert
Mason Greenwood (OM)
Ligue 1...

OM : Greenwood refait parler de lui pendant la trêve 

Par Bastien Aubert
Luis Campos et Luis Enrique au PSG
Mercato...

PSG Mercato : deux folies hivernales dans les tuyaux, le plan secret pour janvier a fuité ! 

Par Bastien Aubert
Victor Osimhen (Galatasaray)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un chèque XXL et 4 options de folie lancés pour l’après Lewandowski !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : le père de Stassin confirme un malaise de Lucas et balance du lourd sur Kilmer, un nouveau club s’est positionné !

Par Bastien Aubert
Nuno Mendes (PSG)
ASSE...

Mercato : l’OM, l’ASSE et le PSG s’arrachent le nouveau Nuno Mendes !

Par Bastien Aubert
Robin Risser (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : du renfort au RC Lens, le Stade Rennais régale, Nice perd gros avant l’OM

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : un renfort tombé du ciel avant Lorient ! 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia à l'OM
Ligue 1...

OM : Marseille prépare du très lourd cet hiver, le Vélodrome en folie !

Par Bastien Aubert
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les jeunes ont marqué des buts, mais qui est sorti du brouillard ?»
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les jeunes ont marqué des buts, mais qui est sorti du brouillard ?»

Par Laurent Hess
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : révolution au Real Madrid, rebondissement pour Rashford au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi en action face au Bayern Munich, avant sa blessure.
Ligue 1...

PSG : Hakimi de retour express, l’option prend de l’épaisseur ! 

Par Bastien Aubert
Martin Terrier (Leverkusen)
LOSC...

Stade Rennais : un ancien buteur de l’OL et du LOSC de retour à Rennes ?

Par Bastien Aubert
Alexis Mirbach (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un international français chez les Canaris, le RC Lens enrage ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi au milieu de ses joueurs, applaudissant les supporters, après le match perdu contre l'Atalanta.
Ligue 1...

OM : un cador international de L1 en route pour Marseille ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland sauve un de ses joueurs du brouillard contre Quetigny 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : deux dossiers déjà bouclés, rebondissement pour l’avenir de Dembélé ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet