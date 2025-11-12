À Marseille, le vent de fraîcheur a un nom : Robinio Vaz. À seulement 18 ans, l’ancien de Sochaux s’est imposé en un éclair dans le groupe professionnel, affichant une maturité étonnante. Sa progression express bouscule la hiérarchie et insuffle à l’OM l’espoir d’un renouveau structuré autour d’un pur talent post-formation.

Une ascension fulgurante dans l’effectif marseillais

Débarqué à l’OM l’été dernier, Robinio Vaz s’est, en quelques semaines, invité au cœur du projet du club phocéen. Passé de quatrième attaquant à l’ombre de Maupay à un statut de concurrent direct d’Aubameyang, le jeune buteur originaire de Mantes-la-Jolie explose les codes habituels de transition des jeunes vers l’élite. Son bilan du début de saison parle de lui-même :

13 matchs disputés toutes compétitions confondues

4 buts inscrits

2 passes décisives

Robinio Vaz ne se contente pas de compléter la rotation. Il a su convaincre Roberto De Zerbi de sa capacité à peser dans les grands rendez-vous, comme en atteste l’éloge de Roberto De Zerbi à Robinio Vaz. Le « nouveau crack » marseillais cristallise la confiance d’un club en manque de repères locaux ces dernières années.

L’OM ferme la porte à un transfert record

L’incroyable montée en puissance de Vaz a rapidement attisé les convoitises. Plusieurs clubs européens ont tenté de s’attacher ses services à coups d’offres supérieures au record établi pour Nasri en 2008 à Arsenal (les Gunners sont cités comme intéressés par Vaz). L’OM a tenu bon et refusé des propositions qui auraient réécrit l’histoire du marché des transferts olympien, signe d’une stratégie claire : miser sur sa valeur montante. Pour mesurer l’ampleur du phénomène, il suffit d’évoquer ce joli coup que l’OM a préféré repousser lors du dernier mercato.

Vers une prolongation stratégique

Déterminée à ne pas voir s’échapper sa révélation, la direction phocéenne prépare activement une prolongation à long terme. La relation entre l’OM et les représentants du joueur est excellente, et le club entend capitaliser sur la valeur ajoutée exceptionnelle de Robinio Vaz à l’OM. La signature d’un engagement majeur devrait intervenir avant la fin de l’année prochaine. En interne, ce choix est vu comme un acte fort pour construire l’avenir, fidéliser ses meilleurs éléments issus de la formation et inspirer les prochaines générations marseillaises.

Quel avenir pour Robinio Vaz, France ou Sénégal ?

Alors que son contrat s’apprête à s’étirer dans la durée, l’autre grande question entoure la carrière internationale de Vaz. Ayant déjà reçu une convocation pour les U19 tricolores, mais également courtisé par le Sénégal, le jeune attaquant pourrait devenir un symbole bi-national du foot moderne. Un choix structurant l’attend, sur fond de montée en puissance et de perspectives ouvertes. Pour suivre les discussions autour de son futur sous le maillot olympien et de ses ambitions personnelles, zoom sur les négociations de prolongation de contrat de Robinio Vaz qui agitent déjà le Vieux-Port.

Quoi qu’il advienne, Robinio Vaz incarne la fierté retrouvée de la formation marseillaise. L’OM a décidé de s’appuyer durablement sur sa pépite, relançant le débat sur les jeunes talents maison et leur place stratégique dans l’effectif de demain.