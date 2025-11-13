Les réseaux sociaux s’étaient enflammés après des rumeurs d’infidélité concernant Lamine Yamal et Nicki Nicole. Après les spéculations, la chanteuse a enfin réagi et mis fin au drama… du moins pour le moment.

Tout a commencé par un buzz sur les réseaux : Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone, aurait trompé Nicki Nicole avec une influenceuse italienne. En quelques heures, la toile s’est emballée, et les hashtags se sont multipliés.

Mais les intéressés, séparés depuis plusieurs jours maintenant, ont rapidement calmé le jeu. Nicki Nicole, ferme et directe, a tenu à clarifier la situation : « Si on m’avait trompée, je serais la première à le dire ». Un message clair qui met fin aux rumeurs… du moins provisoirement.

De son côté, Yamal, âgé de 18 ans, continue de briller sur le terrain. La pépite du FC Barcelone soigne sa pubalgie dans l’ancienne maison de Gerard Piqué et Shakira. La récente polémique ouverte avec la sélection espagnole devrait se calmer.