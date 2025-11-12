Le jeune attaquant du FC Nantes Herba Guirassy s’était imaginé une célébration particulière pour son premier but en L1. Mais quand cela s’est produit, le bruit de la Beaujoire lui a fait perdre tout contrôle.

Ce mercredi, Ouest-France publie une interview d’Herba Guirassy. Le jeune attaquant du FC Nantes connaît une première partie de saison assez décevante. Plutôt bien partie, avec notamment une passe magnifique pour Mostafa Mohamed contre Auxerre (1-0), elle s’est enlisée dans la médiocrité au fil des résultats décevants, même s’il a inscrit un doublé contre Monaco (3-5). Repositionné dans le couloir droit lors des derniers matches, Guirassy ne parvient plus à peser sur la jeu comme à un moment. D’où l’intérêt de se souvenir des belles choses, comme son premier but à la Beaujoire, en août 2024, contre Auxerre (2-0). Le joueur formé à la Jonelière venait d’intégrer le groupe pro et il avait frappé fort pour son premier match à la Beaujoire.

« Il y a le bruit de la foule et je perds le contrôle »

Comme il le révèle avec humour dans son interview, Herba Guirassy avait prévu une autre célébration que foncer tout droit dans le public. Mais le bruit de la Beaujoire lui a fait perdre toute capacité de réflexion… « Je l’ai dit que j’allais marquer à la Beaujoire. Certains m’ont pris pour un fou, d’autres m’ont soutenu à le faire. On s’imagine des célébrations, mais quand ça arrive, ce n’est plus pareil. Il y a le bruit de la foule et je perds le contrôle. Je cours partout, je ne gère plus mes émotions. Au final, je vais voir directement les supporters pour les remercier. »

Les supporters du FC Nantes espèrent voir rapidement Herba Guirassy foncer à nouveau dans leur direction, tout à sa joie. Et que cette fois, il y aura victoire à la fin, comme à ses débuts contre Auxerre…