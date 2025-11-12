Alors que le championnat a touché à son premier tiers, il est temps de faire le bilan de l’effectif du FC Nantes. Peu reluisant, celui-ci est sauvé par une recrue du mercato estival.

Le FC Nantes continue de surnager tant bien que mal cette saison en Ligue 1. À l’heure s’établir un premier bilan sur les joueurs de Luis Castro, Emmanuel Merceron y voit déjà quelques points forts. Parmi eux, un nom revient avec insistance : Chidozie Awaziem (28 ans).

De retour au club après un premier passage réussi à La Jonelière, le défenseur nigérian fait l’unanimité dans le vestiaire du FC Nantes… et auprès des observateurs. Pour l’insider, Awaziem est clairement le « super coup » de ce mercato : « 6,5/10 : le super coup de ce mercato, solide, leader, indéboulonable », a-t-il résumé dans un thread sur son compte X.

Un jugement qui reflète l’impact immédiat du joueur sur la solidité défensive des Canaris. Leader naturel et défenseur fiable, Awaziem apporte stabilité et expérience à un groupe en pleine construction. Sa capacité à organiser la défense, à relancer proprement et à s’imposer dans les duels fait déjà de lui un joueur incontournable pour le FC Nantes cette saison. Le problème, c’est qu’il ne pourra pas tout faire tout seul.