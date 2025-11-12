Coup dur pour l’équipe de France Espoirs en pleine préparation des qualifications à l’Euro 2027 : Herba Guirassy, jeune attaquant du FC Nantes, doit déclarer forfait, victime de douleurs musculaires. Gérald Baticle, confronté à une nouvelle vague d’absences, a immédiatement fait appel à Lucas Michal, ailier monégasque prometteur, pour renforcer son groupe.

Guillaume Restes et Bahoya, déjà absents

La liste des forfaits s’allonge chez les Bleuets. Après les pépins de Guillaume Restes (Toulouse FC) et Jean-Mattéo Bahoya, tous deux remplacés respectivement par Lisandru Olmeta (gardien) et Jeanuël Belocian, la sélection doit encore se réorganiser. Le staff doit composer avec une base défensive et offensive sérieusement remaniée.

Pour mieux comprendre l’impact de ces absences et les enjeux autour de Restes au niveau du mercato avec le TFC, retrouvez les dernières analyses autour du jeune gardien.

Baticle : « Aucun risque pour Guirassy »

Préférant privilégier la santé de ses joueurs, Gérald Baticle ne veut prendre aucune décision précipitée. Le sélectionneur l’a résumé en une phrase sans ambiguïté : « Nous ne voulions prendre aucun risque. » L’absence de Guirassy, déjà titulaire à Nantes, s’explique par l’importance de son rôle en club et par son évolution rapide, lui qui totalise 2 buts et 1 passe décisive en 10 matches de Ligue 1 cette saison.

Lucas Michal rejoint les Bleuets

Pour pallier ce forfait de dernière minute, Lucas Michal, 20 ans, membre de l’AS Monaco, est appelé en renfort. Michal, qui affiche déjà 19 sélections et 10 buts avec les U20, possède un profil polyvalent en attaque (ailier et avant-centre) ; il est attendu à Clairefontaine dans la journée. Sa montée en puissance et l’évolution de sa valeur – récemment fixée à 1 million d’euros – confirment que le staff tricolore mise sur de nouveaux talents capables de s’inscrire dans la durée. Avec son vécu sur les différentes ailes et son expérience internationale en jeunes, il pourrait bien saisir une opportunité précieuse sous le maillot bleu.

Ce nouvel ajustement conclut une semaine mouvementée pour l’encadrement. Les prochains matches de qualification à l’Euro 2027 devront s’aborder avec un groupe rajeuni et la volonté de rebondir, malgré les impondérables physiques qui affectent déjà les ambitions des Bleuets.