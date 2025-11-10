S’il est encore relativement épargné par les supporters du FC Nantes, Luis Castro est invité à changer certaines choses dans son management, notamment son système de jeu.

Après son nul au Havre (1-1) samedi, le FC Nantes a glissé en position de barragiste au terme de cette 12e journée de Ligue 1. Avec deux petites victoires, sa première partie de saison est pour l’instant décevante. Mais les critiques des supporters se concentrent sur la direction du FC Nantes, accusée d’avoir vendu trop de joueurs cet été sans attirer des remplaçants au niveau, et sur les joueurs, dont les limites s’étalent régulièrement au grand jour.

Un changement tactique s’impose

Arrivé cet été en provenance de Dunkerque, Luis Castro est pour l’instant relativement épargné. Mais certains aimeraient quand même voir l’entraîneur du FC Nantes changer quelques petites choses. Emmanuel Merceron, qui a fait un carnet de notes des joueurs et du staff sur X, a ainsi écrit à propos du technicien : « 5/10 : un effectif qui a connu 17 départs, remplacés par des joueurs gratuits, ça n’existe pas, mais le FC Nantes l’a fait. Difficile de juger, donc. De belles choses et des choses moins bien. Ce 4-3-3 immuable, par exemple. On sent le potentiel, mais on espère plus ».

Luis Castro pourrait-il revenir sur ce schéma tactique qui lui avait réussi à Dunkerque ? Pas sûr du tout qu’il en ait envie. Et puis, au-delà du système, c’est vraiment la qualité des joueurs qui pose problème…