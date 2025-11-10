Interrogé sur la réaction de Kylian Mbappé au tacle d’Orelsan dans une chanson, Pierre Ménès a fait un étonnant parallèle entre l’attaquant du Real Madrid et le propriétaire du FC Nantes.

Faire un lien entre Waldemar Kita et Kylian Mbappé, il fallait le faire ! Pierre Ménès a osé. Et en plus, c’est pour défendre le propriétaire du FC Nantes ! Le journaliste a été interrogé sur le clash entre Orelsan et Mbappé, après que le second a répondu sur les réseaux sociaux à une punchline du premier dans une de ses nouvelles chansons. Pour lui, c’est un peu facile de critiquer sans cesse celui qui met de l’argent dans le club…

« Kita à Nantes ou Ineos à Nice, on les taille, on les taille mais… »

« Kylian aurait mieux fait de ne pas réagir du tout. J’aime bien les gens qui me disent qu’il n’a pas saisi le second degré. Il a bon dos, le second degré ! Il n’aurait pas dû réagir, c’est tout. Maintenant, il y a quelque chose qui est certain, c’est que lui a mis du pognon à Caen, Orelsan zéro. Ce qui est évident aussi, c’est que l’armée de rappeurs conjuguée à l’armée des haters de Mbappé, ça fait beaucoup. »

« Mais, encore une fois, y en a un qui a mis son oseille – alors pourquoi il a investi à Caen, je ne comprendrais jamais car il joue à Madrid et n’a pas le temps de s’occuper de Caen ! – mais c’est gonflé de l’allumer alors que c’est lui qui fait bouillir la marmite. C’est comme Kita à Nantes ou Ineos à Nice : on les taille, on les taille mais, à l’arrivée, l’argent vient de leur porte-monnaie. »