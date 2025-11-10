Hyeok-kyu Kwon (24 ans), qui réalise un début de saison très mitigé au FC Nantes après son arrivée cet été, perçoit un salaire étonnamment bas à la Maison Jaune.

Le FC Nantes traverse un véritable tournant économique. Après avoir vendu plusieurs cadres pour près de 40 millions d’euros cet été, le club a réussi à réduire sa masse salariale de 40%. Cette politique de rationalisation se reflète dans la rémunération de certains joueurs, à l’image de Hyeok-kyu Kwon, le milieu sud-coréen.

Selon L’Équipe, le milieu du FC Nantes perçoit un salaire mensuel brut de 20 000 euros, un montant relativement modeste pour un footballeur professionnel en Ligue 1. À titre de comparaison, Pedro Chirivella, ancien cadre de l’équipe, touchait six fois plus ! Ce contraste illustre parfaitement le virage économique pris par le FCN : privilégier la stabilité financière tout en offrant des opportunités aux jeunes talents et aux joueurs prometteurs.

Kwon touche 6 fois moins que Chirivella au FCN !

Cette stratégie permet au FC Nantes de rester compétitif malgré les départs importants. En réduisant les coûts salariaux, le club peut investir intelligemment sur le mercato et donner plus de temps de jeu à ses jeunes, dans une optique à long terme. Kwon, par exemple, bénéficie désormais d’un rôle central dans l’équipe et d’une confiance renouvelée de l’encadrement technique, ce qui lui permet de progresser tout en respectant les contraintes budgétaires du club.

En parallèle, cette politique envoie un message clair aux futurs recrutements : le FC Nantes mise sur des joueurs motivés, prêts à s’investir pleinement pour le collectif plutôt que sur des contrats astronomiques. Pour Kwon, cela se traduit par une opportunité de briller sur le terrain et de s’imposer comme un élément clé, malgré un salaire qui reste modeste par rapport aux standards de la Ligue 1. Le club espère ainsi construire une équipe durable, capable de performer sportivement tout en gardant une gestion saine et équilibrée de ses finances.