Frustré par l’égalisation dans les arrêts de jeu du HAC (1-1), l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a insisté sur le fait que son équipe devait acquérir rapidement de la maturité.

Les semaines passent, les résultats décevants s’enchaînent et les soucis s’accumulent pour Luis Castro. Après Monaco (3-5), il y a deux mercredis, c’était la solidité défensive du FC Nantes qui posait problème. Après Metz (0-2), dimanche, c’était la faiblesse mentale de son équipe. Et depuis hier et ce résultat nul frustrant ramené du Havre (1-1), où les locaux ont égalisé au bout des arrêts de jeu, c’est le manque de maturité de ses joueurs qui contrarie l’entraîneur du FC Nantes.

« On a besoin d’être plus matures »

« Il y a de la frustration, a-t-il commenté devant les médias. On a marqué un but très tôt, puis on a eu des situations. C’était plus dur dans les dernières minutes, où on a eu beaucoup de ballons à négocier dans la surface. Quand tu prends un but aussi tard, c’est dur. On a trop reculé. Il faut plus de maturité et de vice dans ces moments-là. On a besoin de grandir. C’est mon travail de coach de faire comprendre aux joueurs que quand on gagne 1-0 à l’extérieur, on a besoin d’être plus matures. »

Un problème que sa direction aurait pu anticiper si elle n’avait pas laissé partir tous les joueurs expérimentés de l’effectif durant l’intersaison (Pallois, Castelletto, Chirivella, Simon, Lafont…). Tous avaient des gros salaires et ces départs s’inscrivaient dans une logique économique. Mais l’expérience, ça se paye. L’inexpérience aussi, mais pas de la même façon…