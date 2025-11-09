L’attaque des ultras du Stade Rennais dans la nuit de vendredi à samedi par des membres de la Brigade Loire pourrait inciter l’Etat à rouvrir le dossier d’une dissolution du groupe du FC Nantes…

Ce dimanche, L’Equipe revient sur la bagarre ayant opposé ultras rennais et nantais aux alentours de 4h du matin samedi. Les membres du RCK revenaient de Paris, où ils avaient assisté à la victoire de leur équipe sur le PFC (1-0). A leur arrivée à leur QG, situé près du Roazhon Park, ils sont tombés sur une cinquantaine de membres de la Brigade Loire qui, eux, faisaient route vers Le Havre. Six Nantais ont été interpellés, les autres belligérants ont été dispersés par les forces de l’ordre. Il y aurait des blessés des deux côtés.

La menace de la dissolution plane à nouveau sur la Brigade Loire

Le quotidien sportif explique que cette rixe est une vengeance après une agression rennaise remontant à la mi-avril. Après un derby, ce sont les membres du RCK qui s’étaient rendus dans la Cité des Ducs pour faire le coup de poing avec leurs homologues nantais. L’Equipe constate une escalade au niveau des incidents entre les deux camps, ce qui a conduit les autorités à interdire la venue des Rennais à la Beaujoire lors du derby du 20 septembre (2-2).

Mais le plus ennuyeux, c’est que le média assure que ces dérapages répétés pourraient inciter l’Etat à rouvrir le dossier d’une dissolution de la Brigade Loire. On se souvient que le groupe ultra nantais était dans le viseur des autorités au printemps, lorsque celles-ci pensaient éradiquer la violence dans les tribunes en s’en prenant à des groupes ultras comme la BL, les Magic Fans et autres Green Angels… qui se sont d’ailleurs battus entre eux hier lors de Troyes-ASSE (2-3) ! L’Equipe écrit que s’il est prouvé que la Brigade Loire est bien responsable de la bagarre de samedi matin, « elle serait à nouveau sous la menace » !