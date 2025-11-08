Le FC Nantes a été rejoint à la dernière minute ce soir au Havre (1-0). Un nul décevant alors qu’un succès important pour des Canaris se dessinait.

Dommage ! Après une semaine noire marquée par des défaites à domicile contre Monaco (3-5) et surtout Metz (0-2), le FC Nantes a cru s’être remis les idées à l’endroit en s’imposant au Havre, autre candidat au maintien. Une tête de Matthis Abline dès la 4e minute avait permis aux Canaris de prendre l’avantage. Mais les Normands ont égalisé au bout des arrêts de jeu sur une tête de Lloris (95e) à bout portant. Avec ce point, le FC Nantes stoppe son hémorragie mais il ne se rassure pas pour autant. Surtout dans le contenu…

Les tops

Matthis Abline : encore et toujours lui ! Il s’agit du seul joueur susceptible de porter le danger dans le camp adverse. Et ce soir, il s’est trouvé à la réception d’un centre de Kelvin Amian. Positionné au second poteau, il a placé une tête au ras du poteau sur laquelle le gardien havrais n’est pas tout blanc. Le reste du match, il s’est démené pour tenter de combiner avec ses partenaires offensifs. Tellement important pour le FC Nantes qu’on espère qu’il ne partira pas en janvier !

Patrik Carlgren : il y a quasiment un an (c’était le 30 novembre 2024), Patrik Carlgren connaissait sa première titularisation dans les buts nantais, au cours d’un déplacement au Parc (1-1). Mitraillé de toutes parts, il avait encaissé un but d’entrée mais s’était transformé en mur ensuite. Onze mois plus tard, le Nordique a été acteur d’un autre résultat très important pour le FC Nantes. Juste après l’ouverture du score, il a réalisé un arrêt superbe, sur un tir à bout portant. Le Suédois est fiable, on le savait. Si l’absence d’Anthony Lopes venait à se prolonger, le FC Nantes sait qu’il pourra dormir sur ses deux oreilles au niveau du poste de gardien.

La défense : après avoir encaissé sept buts en deux matches la semaine dernière, la défense du FC Nantes n’a craqué qu’une fois au stade Océane. Les trois autres arrières ont été au diapason de Chidozie Awaziem et cela a sans doute un lien avec le replacement de Louis Leroux dans le couloir gauche à la place d’un Nicolas Cozza à la dérive. Luis Castro tient une bonne base sur laquelle travailler, malgré le dénouement douloureux.

Les flops

Herba Guirassy : le jeune gaucher est dans le dur et ça fait de la peine de le voir comme ça. Positionné à droite pour faire place nette à Abline à gauche, il n’a plus aucune influence dans le jeu. Surtout face à une équipe comme Le Havre qui met de l’intensité et de l’agressivité dans son jeu. Castro devrait peut-être songer à le sortir quelque temps du onze…

Kwon Hyeok-kyu : c’était mieux que lors de ses précédentes sorties mais ça reste quand même très limite pour la Ligue 1. Le Sud-Coréen prêté par le Celtic ne donne pas l’impression d’avoir le niveau requis pour le championnat de France. Peut-être est-ce parce qu’il a besoin de jouer davantage. Mais on est loin d’en être sûr !