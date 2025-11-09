Le FC Nantes a stoppé l’hémorragie de défaites en revenant du Havre avec un nul (1-1). Est-ce pour autant un résultat rassurant ? Nos journalistes en débattent.

Un peu, oui

« C’est sûr qu’après avoir encaissé une égalisation adverse à la 95e minute, on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide. Mais avec un peu de recul, on se rend compte tout d’abord que le FC Nantes a été tout proche de prendre les trois points sur la pelouse du 12e de Ligue 1 et cela n’aurait pas été volé. Quand on compare avec la prestation canarie six jours plus tôt à la Beaujoire contre Metz (0-2), il y a tout de même matière à positiver ! Ce qui a été intéressant au stade Océane, c’est que les hommes de Luis Castro n’ont pas subi les événements. Ni semblé tétanisés par l’enjeu de la rencontre, alors qu’il s’agissait tout de même d’une opposition entre candidats au maintien. Plusieurs prestations ont été encourageantes, de Carlgren à Abline en passant par Amian, Awaziem et Mwanga. Bien sûr, ce sont toujours les mêmes mais ils sont la preuve qu’il y a du talent dans cet effectif et ils constituent des exemples pour leurs jeunes partenaires dans le dur. Ce FC Nantes avait une vraie tête de condamné après son revers face à Metz. Mais au Havre, il a prouvé qu’il n’avait pas baissé les bras. »

Raphaël NOUET

Pas du tout

« Après la victoire face au Paris FC, j’étais le premier à dire que la saison du FC Nantes était enfin lancée. Il faut reconnaître que ce n’était pas du tout le cas. Depuis, le FCN n’a seulement pris que un seul point sur neuf, avec notamment deux matchs face à des concurrents pour le maintien, où les Canaris n’avaient pas le droit de se planter. Quand tu n’arrives pas à gagner ce type de matchs, comment veux-tu être rassuré ?

Face au Havre, ils ont fini par s’exposer, et la sentence était assez logique. Je pense que le mercato d’hiver devra être très bien négocier à Nantes, car une nouvelle fois, le club pourrait bien se faire peur jusqu’au bout pour le maintien. Il reste 22 matchs, une phase retour, et 66 points à prendre, mais à l’heure de la trêve, on ne peut pas dire que le FC Nantes se soit rassuré. Pas du tout. Heureusement, ils retrouveront la Ligue 1 par un nouveau choc pour le maintien, face à Lorient. Et il ne faudra pas se tromper ».

William TERTRIN