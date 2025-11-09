OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Le FC Nantes s’est-il rassuré au Havre ?

Patrik Carlgren et Tylel Tati lors du match entre Le Havre et le FC Nantes.
Raphaël Nouet
9 novembre 2025

Le FC Nantes a stoppé l’hémorragie de défaites en revenant du Havre avec un nul (1-1). Est-ce pour autant un résultat rassurant ? Nos journalistes en débattent.

Un peu, oui

« C’est sûr qu’après avoir encaissé une égalisation adverse à la 95e minute, on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide. Mais avec un peu de recul, on se rend compte tout d’abord que le FC Nantes a été tout proche de prendre les trois points sur la pelouse du 12e de Ligue 1 et cela n’aurait pas été volé. Quand on compare avec la prestation canarie six jours plus tôt à la Beaujoire contre Metz (0-2), il y a tout de même matière à positiver ! Ce qui a été intéressant au stade Océane, c’est que les hommes de Luis Castro n’ont pas subi les événements. Ni semblé tétanisés par l’enjeu de la rencontre, alors qu’il s’agissait tout de même d’une opposition entre candidats au maintien. Plusieurs prestations ont été encourageantes, de Carlgren à Abline en passant par Amian, Awaziem et Mwanga. Bien sûr, ce sont toujours les mêmes mais ils sont la preuve qu’il y a du talent dans cet effectif et ils constituent des exemples pour leurs jeunes partenaires dans le dur. Ce FC Nantes avait une vraie tête de condamné après son revers face à Metz. Mais au Havre, il a prouvé qu’il n’avait pas baissé les bras. »

Raphaël NOUET

Pas du tout

« Après la victoire face au Paris FC, j’étais le premier à dire que la saison du FC Nantes était enfin lancée. Il faut reconnaître que ce n’était pas du tout le cas. Depuis, le FCN n’a seulement pris que un seul point sur neuf, avec notamment deux matchs face à des concurrents pour le maintien, où les Canaris n’avaient pas le droit de se planter. Quand tu n’arrives pas à gagner ce type de matchs, comment veux-tu être rassuré ?

Face au Havre, ils ont fini par s’exposer, et la sentence était assez logique. Je pense que le mercato d’hiver devra être très bien négocier à Nantes, car une nouvelle fois, le club pourrait bien se faire peur jusqu’au bout pour le maintien. Il reste 22 matchs, une phase retour, et 66 points à prendre, mais à l’heure de la trêve, on ne peut pas dire que le FC Nantes se soit rassuré. Pas du tout. Heureusement, ils retrouveront la Ligue 1 par un nouveau choc pour le maintien, face à Lorient. Et il ne faudra pas se tromper ».

William TERTRIN

FC NantesLigue 1
#A la une

Les plus lus

Medhi Benatia (OM).
Ligue 1...

OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL

Par William Tertrin
Patrik Carlgren et Tylel Tati lors du match entre Le Havre et le FC Nantes.
FC Nantes...

Le FC Nantes s’est-il rassuré au Havre ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage avant le match du RC Lens à Auxerre.
Mercato...

RC Lens : Pierre Sage vend la mèche pour le mercato d’hiver

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui
Mercato...

Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle

Par William Tertrin
Joshua Duffus saluant les supporters de l'ASSE après le succès à Troyes.
ASSE...

ASSE : Duffus rassure après son festival à Troyes

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après leur succès au Groupama Stadium la saison dernière.
Ligue 1...

Le PSG sur la route d’un record face à l’OL

Par Raphaël Nouet
Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Ligue 1...

Ménès s’enflamme pour Sage, Saïd désigne la grande qualité du RC Lens

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, applaudissant le public après la victoire contre Pau.
ASSE...

ASSE : Horneland s’emballe pour un jeune et flatte le centre de formation

Par Raphaël Nouet
Corentin Tolisso en action lors du match entre le PFC et l'OL.
Equipe de France...

OL : Deschamps flingue les derniers espoirs de retour en sélection de Tolisso

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, pendant le match contre Brest.
Ligue 1...

OM : la blessure d’Aguerd, un coup de bluff de De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé saluant Xabi Alonso à sa sortie d'un match avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Alonso out, Mbappé bientôt dirigé par un coach qui rêvait de lui ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique et ses joueurs déçus après la défaite du PSG face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : le groupe pour le choc à Lyon avec une grande première

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, félicitant Breel Embolo à sa sortie du terrain.
Aj Auxerre...

Revue de presse : Beye félicite un remplaçant, l’AS Monaco hurle au scandale après Lens

Par Raphaël Nouet
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Horneland doit en tirer les leçons et Kilmer Sports aussi ! »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Horneland doit en tirer les leçons et Kilmer Sports aussi ! »

Par Laurent Hess
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors de la séance ouverte au public.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le groupe pour Vigo avec 2 surprises

Par Raphaël Nouet
Fabian Ruiz aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi lors de sa première saison au PSG.
Ligue 1...

PSG : un autre joueur que Vitinha a été brimé par Mbappé, Messi et Neymar

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, donnant des indications lors du match au Havre.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro a ramené un nouveau souci du Havre

Par Raphaël Nouet
Malick Fofana en action avec l'OL face à Bâle en Europa League.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : l’un des joueurs les plus excitants de L1 ciblé !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, félicitant Angel Gomes à sa sortie face à Brest.
Ligue 1...

OM : De Zerbi s’est attaqué à un sujet impliquant le PSG après Brest

Par Raphaël Nouet
Green Angels et Magic Fans côte à côte lors du match de l'ASSE à Amiens.
ASSE...

ASSE : la raison navrante derrière la bagarre entre ultras à Troyes

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal taclant Kylian Mbappé lors du France-Espagne de juin dernier en Ligue des Nations.
FC Barcelone...

Défis explosifs pour Mbappé et Yamal

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant ses consignes à ses joueurs au cours du match ASSE-Pau.
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland ouvre la porte à un départ de Stassin et Davitashvili !

Par Raphaël Nouet
La Brigade Loire était présente au Havre samedi pour soutenir le FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : le Stade Rennais à l’origine d’une énorme sanction ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet