FC Nantes : Pierre Ménès ressort Kombouaré du placard et juge l’intérim de Carlgren au Havre

Pierre Ménès a livré son analyse du match nul entre Le Havre et le FC Nantes samedi au stade Océane (1-1).

Jamais avare de punchlines, Pierre Ménès a livré son analyse sans détour après le match frustrant du FC Nantes au Havre (1-1). Pour l’ancien journaliste de Canal+, les Canaris ont trop reculé après avoir ouvert le score et sont retombés dans leurs travers d’antan.

« En seconde période, les Canaris n’ont absolument pas cherché à faire fructifier leur avance. Ils ont refusé le match et se sont mis à bétonner comme à la plus belle époque Kombouaré », a-t-il lâché sur sa chaîne Youtube. Un choix payant jusqu’aux derniers instants, avant que Lloris ne vienne égaliser d’une superbe tête dans le temps additionnel.

« Carlgren a quand même bien rempli son intérim »

Ménès en a profité pour glisser un mot sur le gardien suédois Carlgren, titulaire en l’absence d’Anthony Lopes. « Il a quand même bien rempli son intérim », a-t-il estimé, saluant la prestation correcte du portier malgré le but encaissé.

Un match frustrant donc pour les Canaris, qui laissent filer deux points après avoir cru tenir la victoire… et qui rappellera à certains supporters l’ère Kombouaré, où la défense à tout prix était devenue une marque de fabrique.