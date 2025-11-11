C’est un début de saison qui a une saveur de déjà-vu au FC Nantes. Après douze matches de Ligue 1, Luis Castro affiche exactement le même total de points qu’Antoine Kombouaré l’an dernier : 10 points en 12 journées, une 16e place au classement et la sensation d’une équipe en quête d’élan. Pourtant, si la colonne des points aligne les mêmes chiffres, la dynamique n’est pas sans questions.

FC Nantes : les chiffres clés au même stade

Arrivé cet été sur le banc du FC Nantes, Luis Castro ne parvient pas à faire décoller une équipe qui, sur le papier, semble encore marquée par le spectre de la saison précédente. Avec deux victoires, quatre nuls et six défaites, le bilan est rigoureusement en miroir de celui de son prédécesseur. Les Canaris n’ont pas gagné en efficacité offensive : on note 11 buts inscrits (contre 14 l’an passé à ce stade), pour 18 buts encaissés (19 la saison dernière). La différence de buts glisse ainsi de -5 à -7, preuve que le club peine à trouver la bonne formule, alors que l’équipe occupe toujours une zone rouge critique, à la merci d’une dynamique négative.

Kombouaré, la précédente saison : des différences subtiles

Sous l’égide de Kombouaré, Nantes stagnait lui aussi à la 16e position après 12 journées pour la saison 2024/25. Les raisons d’espérer restaient minces, mais la fin du championnat avait vu les Jaune et Vert rehausser la tête pour finir 13e avec 36 points. La dynamique, pourtant, n’avait jamais permis de sortir totalement de la lutte pour le maintien, maintenant la pression jusqu’à la dernière ligne droite.

La saison dernière, l’équilibre offensif-défensif n’était guère reluisant, mais légèrement supérieur : 14 buts marqués pour 19 encaissés. L’espoir passait par une forme de capacité à se dépasser dans le money time.

Vers une nouvelle saison à suspense pour les Canaris ?

Si la photographie statistique est saisissante, le contexte pèse lourd dans la balance. Les supporters du FC Nantes voient revenir le risque d’un scénario à la « maintien sous tension ». Certains signes inquiètent : une attaque moins efficace et une défense qui ne s’améliore pas malgré une assise incarnée par Chidozie Awaziem (présent sur 100 % des minutes jouées). Entre l’évolution du collectif et la pression croissante autour du staff, l’avenir des Jaune et Vert reste à écrire. Seul lot de consolation : le bijou de Matthis Abline inscrit contre le Paris FC a été élu but du mois d’octobre.