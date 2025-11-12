Selon Canal+, l’équipe de France disputera un match amical aux Etats-Unis fin mars si elle se qualifie pour la Coupe du monde. Un voyage transatlantique qui tombe au pire moment pour les clubs…

Ce mercredi soir, Canal+ annonce que l’équipe de France disputera un match amical contre le Brésil le 28 mars prochain si jamais elle se qualifie pour la Coupe du monde. Il se disputera à Boston, comme une répétition de l’événement planétaire qui s’y tiendra trois mois plus tard. Cette affiche de rêve ne manquera pas de faire saliver les aficionados. En revanche, la localisation de la rencontre va faire enrager les dirigeants de clubs.

Le PSG pourra compter sur le Real Madrid dans son combat

On pense bien évidemment au Paris Saint-Germain, qui s’est déjà fortement opposé aux Tricolores après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pendant le rassemblement de septembre. La passe d’armes ayant opposé le club de la capitale et le staff des Bleus, notamment son secteur médical, a laissé des traces. Voir les internationaux effectuer un voyage transatlantique, forcément épuisant, alors que les clubs seront en plein sprint final risque de faire grincer des dents.

Le PSG ne sera pas le seul club concerné, évidemment, mais il est l’un des principaux pourvoyeurs de l’équipe de France. Il devrait trouver un allié dans son combat en la personne du Real Madrid (Mbappé, Tchouaméni, Camavinga plus Vinicius, Militao et Rodrygo au Brésil).