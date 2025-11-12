Le PSG n’a pas encore dévoilé son quatrième maillot, sachant que celui de la saison dernière avait été un porte-bonheur en Champions League. Des premières images ont fuité.

Le Parisien le rappelle : la saison dernière, le quatrième maillot, bleu marine avec des sortes d’ailes d’ange sur les manches, avait porté bonheur au PSG en Champions League. Les joueurs de Luis Enrique l’avaient porté à l’extérieur lors de leurs qualifications contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal à partir des 8es de finale. Forcément, celui de cette année est très attendu et tous les supporters parisiens espèrent qu’il aura le même effet positif sur leurs joueurs.

Tout noir avec une fine ligne rouge

Des premières images viennent d’être dévoilées par le site spécialisé sur les maillots de foot Footy Headlines. L’ensemble sera tout noir, avec sur le maillot une fine ligne rouge verticale. En surbrillance, Paris Saint-Germain sera écrit à intervalles réguliers. Le col sera en V, un peu à la manière des bombers. Cette tunique est, comme souvent ces dernières années, designée par la marque Jordan, partenaire du PSG.

Le Parisien précise que le club de la capitale n’a pas encore officiellement communiqué sur ce quatrième maillot. On ne sait donc pas quand il sera commercialisé et quand les joueurs le porteront en compétition. Mais tout le monde au PSG espère donc qu’il fera son petit effet à partir des 8es de finale !