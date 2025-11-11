Même éloigné des terrains à cause de sa blessure, Achraf Hakimi reste un pilier pour les Lions de l’Atlas. Le latéral droit du PSG a trouvé un moyen de soutenir ses coéquipiers depuis le Maroc…

Achraf Hakimi est un vrai patriote. Malgré sa blessure, une vidéo relayée par Hespress montre le latéral droit du PSG adresser un message d’encouragement à la sélection nationale, un geste qui a touché l’ensemble du groupe.

Dans la vidéo, les joueurs marocains se passent le téléphone pour voir Hakimi et partager ce moment avec lui. L’émotion est palpable : malgré la distance et les contraintes de sa blessure, Hakimi reste présent dans l’esprit et le cœur de son équipe. Ce type de soutien, symbolique mais fort, contribue à renforcer la cohésion et l’unité des Lions de l’Atlas avant les prochaines échéances en vue de la CAN organisée sur leur sol.

Au-delà du message vidéo, cet engagement montre la dimension humaine du joueur. Hakimi n’est pas seulement un défenseur clé du PSG, il est également un leader capable de mobiliser et d’encourager ses partenaires, même lorsqu’il ne peut pas être sur le terrain.