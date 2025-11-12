PSG Mercato : un jeune prêt à filer à la Mbappé, clash en vue avec la direction ?

Le jeune milieu Mathis Jangéal (17 ans) est pressé par le PSG de prolonger son contrat. Mais il résiste pour l’instant car il ambitionne de partir à l’étranger à la fin de saison.

Depuis Kylian Mbappé, on sait que le PSG version Qatar est prêt à beaucoup de choses, même les plus tordues, pour prolonger un joueur ou éviter qu’il ne parte gratuitement. Entre 2022 et 2024, l’attaquant a subi tout type de pression, qu’il s’agisse d’attaques d’une armée numérique, de coup de fil présidentiel, de mises à l’écart ou de retenues sur salaire pour qu’il prolonge puis qu’il ne s’en aille pas librement à la fin de son contrat. Il a fini par le faire mais il a perdu près de 80 M€ dans l’histoire et est toujours en conflit avec le PSG…

Direction Francfort pour Jangéal ?

Une autre affaire Mbappé se dessine actuellement dans la capitale. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, le jeune Mathis Jangéal sera en fin de contrat au PSG en juin. La direction parisienne tente de convaincre son milieu de 17 ans de prolonger mais celui-ci aurait plutôt envie d’aller au bout de son bail pour s’engager avec l’Eintracht Francfort. Plettenberg assure que d’autres écuries allemandes sont également sur les rangs.

Jangéal parviendra-t-il à maintenir le cap pour partir en fin de saison ? Si son idée est d’avoir du temps de jeu au niveau professionnel, le mieux serait effectivement de quitter le PSG où la concurrence est très rude avec Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery…