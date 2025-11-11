Dimanche soir, la Ligue 1 a vibré sur tous les écrans : le choc entre l’OL et le PSG a offert à la chaîne Ligue 1+ sa deuxième meilleure audience depuis son lancement. Un signal fort pour le football français, qui confirme l’attrait inégalé des grandes affiches et la montée en puissance de la plateforme.

903 000 téléspectateurs en moyenne pour l’affiche du dimanche soir

Le duel OL-PSG a tenu toutes ses promesses, et pas seulement sur la pelouse. En rassemblant une moyenne de 903 000 téléspectateurs sur Ligue 1+, la 12e journée du championnat s’est imposée comme un rendez-vous crucial pour le public français. Ce score, qui inclut aussi bien les spectateurs à domicile que dans les bars et lieux publics, démontre l’importance que prennent les grandes rencontres dans l’écosystème actuel des droits TV.

La forte présence de joueurs stars contribue évidemment à cet engouement. À l’image de João Neves, un titulaire indiscutable du PSG sous Luis Enrique, dont le nom était sur toutes les lèvres après le match.

Un pic au moment du but vainqueur : plus d’un million de fans

La tension était à son comble en fin de rencontre, précisément au moment du but décisif inscrit par João Neves : à cet instant, 1,07 million de téléspectateurs étaient connectés simultanément sur la chaîne. Ce pic symbolise toute la dynamique émotionnelle portée par ce genre d’affiche, où chaque minute peut faire basculer le destin d’un match… et les courbes d’audience.

Duel à distance avec OM-PSG, le match record de la chaîne

Si OL-PSG signe une performance de taille, le record absolu de la chaîne reste détenu par le très attendu OM-PSG du 22 septembre : 1,2 million de téléspectateurs étaient alors devant la télé, soit une part d’audience de 5,8%. Cette rivalité au sommet illustre le pouvoir d’attraction des “Classiques” pour booster la visibilité du championnat et fidéliser les fans.

La question de l’avenir de jeunes talents comme João Neves passionne d’ailleurs les supporters, les rumeurs de transfert suscitant régulièrement le débat, comme lors de la rumeur du transfert de João Neves vers Manchester City en 2025.

Ligue 1+ : une base d’abonnés solide

Derrière cette performance, c’est toute la stratégie de croissance de la chaîne qui se dévoile. Lancée le 15 août, Ligue 1+ affiche déjà une progression rapide : 1,08 million de foyers sont abonnés au dernier comptage de fin septembre, soit une base solide pour une offre aussi récente. Les chiffres d’audience renforcent l’attractivité du produit, contribuant directement à la dynamique commerciale et au maintien du modèle de diffusion payant.

Pour comprendre la gestion sportive autour des joueurs-clés, il n’est pas inutile de se pencher sur les tensions entre PSG et la sélection portugaise autour de João Neves, qui peuvent aussi impacter indirectement l’attente autour des matches diffusés.

L’enjeu des audiences : au-delà de la simple diffusion

Cette nouvelle démonstration d’engouement conforte la place de Ligue 1+ comme acteur central de la visibilité du championnat. Les grandes affiches restent déterminantes pour construire l’image de marque du championnat, fidéliser les abonnés et soutenir la valorisation des droits TV. À chaque record, les enjeux commerciaux et sportifs progressent main dans la main, au bénéfice du spectacle et du football français.