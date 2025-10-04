Joao Neves a été appelé par le Portugal. Ce qui ne plait pas au PSG.

Même en étant diminué par les blessures, le PSG est allé s’imposer sur le terrain du Barça (2-1) lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Un succès remporté sans João Neves, finalement forfait après l’échauffement. «Je ne suis pas confiant. Si je force, je sens que mon corps va péter», aurait dit le Portugais au staff médical, et c’est Warren Zaïre-Emery qui a débuté la rencontre.

Neves est touché aux ischio-jambiers depuis le match remporté face à l’Atalanta Bergame, ce qui l’avait déjà privé du Classoco perdu face à l’OM puis de la victoire contre Auxerre le week-end dernier en L1. Mais il a pourtant été convoqué par le Portugal ce vendredi pour affronter l’Irlande (11 octobre) et la Hongrie (14 octobre) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026

Le PSG «bouleversé et surpris»

Selon Record, cette convocation passe mal à Paris. Le PSG «est bouleversé et surpris par la convocation de João Neves en équipe nationale», indique le média portugais. «Joao est bien mais on a pris la décision de ne pas prendre de risque car il est très important. Il faut avoir une totale confiance pour jouer un match de cette intensité», avait justifié Luis Enrique après la victoire contre le Barça. Des propos qui laissent entendre que Neves pourrait être apte à retrouver les terrains avec le Portugal.