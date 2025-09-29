En quête d’un successeur à Rodri pour son milieu de terrain, Manchester City viserait plutôt Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich) plutôt que Joao Neves (PSG) selon la presse anglaise.

Ce lundi, le site Caught Offside dévoile une infirmation qui ravira les supporters du PSG : Manchester City vise Aleksandar Pavlovic, milieu germano-serbe de 21 ans évoluant au Bayern Munich. L’équipe de Pep Guardiola cherche à remplacer le Ballon d’Or 2024 Rodri, qui n’arrive pas à se remettre de sa grave blessure à un genou survenue il y a un an. Le week-end dernier, par exemple, il a demandé à ne pas jouer car il ressentait des douleurs dans cette zone.

Neves n’avait de toute façon pas envie de partir

Le lien avec le PSG ? Il y a dix jours, un autre média anglais avait assuré que la priorité des Citizens pour le poste de milieu défensif se nommait Joao Neves. Et qu’ils étaient prêts à mettre 120 M€ sur la table pour convaincre le club de la capitale de lâcher son milieu portugais. Un Neves qui, un an seulement après son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne, se dit de toute façon très attaché à Paris et qui n’aurait aucune intention de partir prochainement.

Au-delà du fait que les relations entre les propriétaires du PSG et de City sont suffisamment exécrables pour décourager tout transfert, cette annonce d’un intérêt des Skyblues pour Pavlovic éloigne un candidat sérieux pour l’un des titulaires indiscutables de Luis Enrique…