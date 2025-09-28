Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé va poursuivre sa convalescence au Qatar.

Ousmane Dembélé, actuellement en convalescence après sa blessure à la cuisse droite contractée avec l’équipe de France contre l’Ukraine début septembre, se rendra cette semaine à Doha, au Qatar. Le PSG a confirmé que le joueur poursuivra son programme de rééducation à Aspetar, l’un des centres de médecine sportive et de chirurgie orthopédique les plus réputés au monde.

Dembélé bientôt de retour

Le Français, honoré samedi au Parc des Princes après la victoire 2-0 contre Auxerre, a donné quelques indications sur son état : « La rééducation se passe bien, je devrais revenir très bientôt », a-t-il déclaré, lui qui devrait revenir après la trêve internationale d’octobre. Déjà privé de Désiré Doué, João Neves, Fabian Ruiz, et Marquinhos, Luis Enrique peut également s’inquiéter pour Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, sorti sur blessure contre l’AJA.