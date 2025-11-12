L’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a révélé que sa référence se nommait José Mourinho, qui est l’antithèse des idées des Canaris en matière de jeu.

Ce mercredi, L’Equipe consacre quatre pages au Portugal qui, malgré sa petite taille, fournit des entraîneurs de très haut niveau à la planète entière. Dedans, Luis Castro intervient et l’on apprend que le modèle du coach du FC Nantes n’est autre que José Mourinho ! Soit le contraire des valeurs ayant forgé la légende du jeu à la nantaise. Le Special One est l’apôtre du réalisme mais Luis Castro est totalement fan.

Pour lui, Mourinho a tout changé pour les coachs portugais !

« J’aurais difficilement lâché mon métier de professeur de sport s’il n’y avait pas eu José Mourinho. Il a changé le paradigme du football portugais. Il a gagné la Ligue des champions avec Porto, il a remporté avec Chelsea un championnat que le club attendait depuis cinquante ans… Avec cette façon de travailler à laquelle nous, les Portugais, croyons. Avec lui, nous avons eu confirmation que cela pouvait avoir des résultats au plus haut niveau et partout. D’un coup, ça a ouvert plus de portes aux Portugais. »

L’entraîneur du FC Nantes précise toutefois que la grande force des techniciens portugais est de savoir s’adapter à leur club. Et qu’en conséquence, lui tentera jusqu’au bout de réveiller le célèbre jeu à la nantaise, dont on n’a plus de nouvelles depuis presqu’un quart de siècle…