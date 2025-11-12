L’OM aurait l’intention de superviser les deux défenseurs centraux du TFC Charlie Cresswell (23 ans) et Dayann Methalie (19 ans).

Information à prendre avec des pincettes : selon le compte X OM_Fada, l’Olympique de Marseille aurait l’intention de faire superviser deux joueurs du TFC, les défenseurs centraux Charlie Cresswell (23 ans) et Dayan Methalie (19 ans). Tous deux sont internationaux Espoirs, avec l’Angleterre pour le premier, avec la France pour le second. Et tous deux sont encore liés pour longtemps aux Violets (2028 pour Cresswell, 2030 pour Methalie).

Dortmund aussi suit Cresswell

Cresswell et Methalie sont titulaires dans la défense à trois du Téfécé depuis le début de la saison. L’Anglais n’a pas manqué une seule minute de jeu. Arrivé de Leeds à l’été 2024, il impressionne, à tel point que le Borussia Dortmund serait également intéressé par ses services. Methalie, lui, est un pur produit du TFC. Né à Toulouse, il est a connu toutes les catégories de jeunes des Violets.

Si l’information est à prendre avec des pincettes, c’est que l’OM est très bien pourvu au niveau de la défense centrale avec Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Facundo Medina. Mais Medhi Benatia prépare peut-être déjà l’avenir, auquel cas il a visé juste avec les deux Toulousains.