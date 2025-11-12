ASSE : une légende du club voit loin avec Kilmer Sports et balance sur les agissements de Romeyer !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Thauvin évincé, deux coéquipiers surprises font exploser la L1 !

Sarr et Thauvin au RC Lens
Bastien Aubert
12 novembre 2025

Alors que Florian Thauvin attire toutes les lumières au RC Lens, deux coéquipiers inattendus, Robin Risser et Malang Sarr, font parler d’eux par leurs performances de choc en Ligue 1.

Florian Thauvin reste le visage offensif du RC Lens, mais après douze journées de Ligue 1, Pierre Sage peut surtout s’appuyer sur deux joueurs qui sortent du lot de manière surprenante : Robin Risser et Malang Sarr. Les deux Sang et Or brillent par leur efficacité et leur régularité, et bousculent les hiérarchies au sein du club au niveau statistique.

Risser, 33 arrêts en 12 matches de L1 ! 

Le jeune gardien du RC Lens affiche un niveau impressionnant : 33 parades et un taux d’arrêts de 80 %, le meilleur de Ligue 1. Une vraie confirmation du pari audacieux du club artésien. « Je sais que les talentueux, quand ils sont apaisés, tranquilles, ils performent, se félicite le directeur sportif Jean-Louis Leca, fier d’avoir confié de grosses responsabilités à un joueur sans expérience dans l’élite. Je sais que j’ai fait le meilleur choix possible à ce poste. »

Sarr, 82,05% de duels remportés ! 

Dans le même temps, Sarr vit une véritable renaissance sous le maillot du RC Lens. Stabilisé dans la défense à trois, l’ancien Niçois réalise un premier tiers de saison remarquable. Selon Wyscout, il est le joueur de Ligue 1 avec le meilleur pourcentage de duels défensifs gagnés : 82,05 %. De quoi envisager sereinement une prolongation de contrat et confirmer son statut de pilier défensif d’une équipe qui carbure à plein régime après une saison de transition.

Ligue 1RC Lens
#A la une#RECAP'

Les plus lus

Gérard Janvion
ASSE...

ASSE : une légende du club voit loin avec Kilmer Sports et balance sur les agissements de Romeyer !

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : terrible nouvelle en vue pour Nayef Aguerd !

Par Bastien Aubert
Etta Eyong (Levante)
FC Barcelone...

PSG Mercato : après Alvarez, Paris détourne un buteur promis au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Les joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, avec Xabi Alonso à leurs côtés.
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso s’est mis 5 joueurs à dos, un ultimatum lui a été fixé ! 

Par Bastien Aubert
Oscar Lingueza (Celta Vigo)
FC Barcelone...

OM Mercato : Benatia relance un ex du FC Barcelone, Murillo poussé au départ !

Par Bastien Aubert
Franck Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un super coup déjà annoncé au Mercato !

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : l’avenir de Beye et d’Haise fait encore débat, un international algérien au LOSC ?

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Real Madrid...

Real Madrid : la réponse cash d’Orelsan au tacle de Mbappé 

Par Bastien Aubert
Sergio Busquets
FC Barcelone...

OM Mercato : une légende du FC Barcelone à Marseille ? 

Par Bastien Aubert
Sarr et Thauvin au RC Lens
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin évincé, deux coéquipiers surprises font exploser la L1 !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : le Real Madrid a trouvé son futur crack, Endrick en route pour Lyon !

Par Bastien Aubert
Tardieu et Bernauer (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le Stade Rennais a offert un petit bijou à Horneland 

Par Bastien Aubert
Manuel Locatelli (Juve)
Juventus Turin...

OM Mercato : De Zerbi prêt à sacrifier Hojbjerg pour un champion d’Europe !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin lâche une confidence qui en dit long sur son avenir 

Par Bastien Aubert
Lucas Chevalier tout sourire lors d'un échauffement avec le PSG.
Ligue 1...

PSG : Chevalier poussé à la faute par Luis Enrique ?

Par Bastien Aubert
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de leurs dernières oppositions, en 2023.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Messi officialise son retour à Barcelone, Yamal encore dans la tourmente !

Par Bastien Aubert
Arsen Zakharyan (Real Sociedad)
Mercato...

OL Mercato : après Endrick, Lyon fonce sur une recrue dont rêve le PSG ! 

Par Bastien Aubert
FC Nantes : Luis Castro perd un premier atout avant Lorient 
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro perd un premier atout avant Lorient 

Par Bastien Aubert
Thauvin et Cherki en Bleu
Equipe de France...

France – Ukraine : double surprise dans le onze de Deschamps ?

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : après Bernauer, nouveau coup dur pour les Verts ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri (OM)
Ligue 1...

OM : remis sur pied grâce au PSG, Gouiri prépare déjà son grand retour !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, pendant le match contre Pau.
ASSE...

ASSE : malgré Troyes, Kilmer Sports doit-il continuer avec Horneland ?

Par Bastien Aubert
Robinio Vaz en action lors d'OM-Atalanta.
Mercato...

OM Mercato : une offre de 16 M€ refusée pour un chouchou de De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet
Yamal et Lewandowski (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : une star du vestiaire a provoqué la rupture entre Lamine Yamal et Nicki Nicole !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet