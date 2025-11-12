Alors que Florian Thauvin attire toutes les lumières au RC Lens, deux coéquipiers inattendus, Robin Risser et Malang Sarr, font parler d’eux par leurs performances de choc en Ligue 1.

Florian Thauvin reste le visage offensif du RC Lens, mais après douze journées de Ligue 1, Pierre Sage peut surtout s’appuyer sur deux joueurs qui sortent du lot de manière surprenante : Robin Risser et Malang Sarr. Les deux Sang et Or brillent par leur efficacité et leur régularité, et bousculent les hiérarchies au sein du club au niveau statistique.

Risser, 33 arrêts en 12 matches de L1 !

Le jeune gardien du RC Lens affiche un niveau impressionnant : 33 parades et un taux d’arrêts de 80 %, le meilleur de Ligue 1. Une vraie confirmation du pari audacieux du club artésien. « Je sais que les talentueux, quand ils sont apaisés, tranquilles, ils performent, se félicite le directeur sportif Jean-Louis Leca, fier d’avoir confié de grosses responsabilités à un joueur sans expérience dans l’élite. Je sais que j’ai fait le meilleur choix possible à ce poste. »

Sarr, 82,05% de duels remportés !

Dans le même temps, Sarr vit une véritable renaissance sous le maillot du RC Lens. Stabilisé dans la défense à trois, l’ancien Niçois réalise un premier tiers de saison remarquable. Selon Wyscout, il est le joueur de Ligue 1 avec le meilleur pourcentage de duels défensifs gagnés : 82,05 %. De quoi envisager sereinement une prolongation de contrat et confirmer son statut de pilier défensif d’une équipe qui carbure à plein régime après une saison de transition.