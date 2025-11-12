OL Mercato : une immense surprise avec Endrick (Real Madrid) ?
Après un tiers de saison disputé en Ligue 1, l’inquiétude monte à la Beaujoire. Le FC Nantes s’illustre malheureusement par des difficultés offensives criantes, symbolisées par le plus faible nombre de tirs cadrés du championnat après 12 journées. Canaris en panne d’inspiration, supporters sur le qui-vive : la tension ne cesse de grimper autour d’un club qui flirte dangereusement avec la zone rouge.

Un début de saison alarmant pour les Canaris

Le constat est sans appel. Malgré une entame de championnat où l’espoir subsistait, Nantes peine à trouver le chemin du but et la dynamique s’en ressent. Avec seulement trois points d’avance sur la lanterne rouge, le club occupe une place de barragiste, signe d’un décollage manqué et d’un automne déjà sous pression.

Des chiffres qui inquiètent : 2,6 tirs cadrés par match

Le FC Nantes affiche le plus faible total de tirs cadrés de Ligue 1 : à peine 31 tirs cadrés en douze journées, soit 2,6 par match. Ce chiffre parle de lui-même et résume la crise offensive qui touche le secteur d’attaque. Les occasions franches se font rares et l’efficacité devant le but laisse cruellement à désirer.

Comparaison avec la concurrence directe

L’écart avec les autres équipes mal classées devient préoccupant. Lorient et Auxerre — pourtant derrière Nantes au classement — font nettement mieux : 3,8 et 3,3 tirs cadrés par match respectivement. Même les adversaires directs montrent plus de mordant, signe que la marge de manœuvre des Jaune et Vert se réduit à vue d’œil.

Quelles conséquences pour le maintien ?

Ce manque d’offensives pèse lourd alors que Nantes encaisse en moyenne 1,5 but par rencontre. L’équilibre est rompu : l’équipe subit, les défaites guettent et chaque point perdu, comme lors du nul récent face à Le Havre, rapproche un peu plus les Canaris du précipice. Si la tendance perdure, la Ligue 2 deviendra vite une menace bien réelle.

FC Nantes : l’heure de la réaction est-elle venue ?

Face à l’urgence, toute l’attention se porte sur Luis Castro et son animation offensive. Les supporters n’attendent qu’un sursaut, espérant voir Matthis Abline et le secteur offensif trouver enfin l’étincelle qui manque. Le parcours reste semé d’embûches, mais le championnat ne fait qu’avancer. Prochain rendez-vous décisif, prochaine occasion de rebondir : tout le peuple nantais retient son souffle, dans l’attente d’un réveil capital.

