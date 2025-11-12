La commission de discipline a rendu son verdict suite aux incidents survenus le week-end dernier en Ligue 1 et en Ligue 2.

Comme tous les mercredis, la commission de discipline a planché sur les faits de jeu et débordements survenus le week-end dernier en L1 et en L2. Le Lillois Verdonk, expulsé à Strasbourg (0-2) à la 90e, cinq minutes seulement après son entrée en jeu. Le Lyonnais Tagliafico, qui a également vu rouge, mais contre le PSG, n’écope que d’un match. Voici l’ensemble des décisions.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme : Calvin VERDONK (LOSC Lille)

Un match de suspension ferme : Folarin BALOGUN (AS Monaco), Nicolás TAGLIAFICO (Olympique Lyonnais)

12e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Strasbourg Alsace – LOSC Lille du dimanche 9 novembre 2025

Comportement de M. Liam ROSENIOR, entraîneur du RC Strasbourg Alsace

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

12e journée de Ligue 1 McDonald’s : AS Monaco – RC Lens du samedi 8 novembre 2025

Comportement de M. Alexandre POLIZZI, préparateur physique de l’AS Monaco

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 18 novembre 2025 à 00h00 : Benjamin ANDRE (LOSC Lille), Tyler MORTON (Olympique Lyonnais)

POLICE DES TERRAINS

10e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Metz – RC Lens du mercredi 29 octobre 2025

Comportement des supporters du FC Metz : usage d’engins pyrotechniques, expressions orales et incidents en tribune

Fermeture partielle pour deux matchs avec sursis de la tribune Est du stade Saint-Symphorien.

12e journée de Ligue 2 BKT : Clermont Foot 63 – Montpellier Hérault SC du mardi 28 octobre 2025

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture partielle pour un match ferme par révocation du sursis de la tribune Étang de Thau du stade de la Mosson.

La sanction prend effet immédiatement.

13e journée de Ligue 2 BKT : Stade de Reims – USL Dunkerque du samedi 1 novembre 2025

Comportement des supporters du Stade de Reims : expressions orales constatées

Fermeture partielle pour un match avec sursis de la tribune Jonquet du stade Auguste-Delaune.