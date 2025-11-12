Le collègue Ligue 1 programmé ce mercredi s’est déroulé dans une ambiance apaisée alors que l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais, entre autres, étaient remontés.

Il y a quelques jours, L’Equipe avait révélé que cinq écuries de Ligue 1, l’OM, l’OL, le RC Lens, le Stade Rennais et le Paris FC, avaient envoyé un courrier au syndicat des clubs, Foot Unis, pour se plaindre du fait qu’ils n’avaient pas été conviés à une réunion importante en octobre. Alors qu’ils figurent parmi les clubs les plus populaires et puissants du pays, il leur semblait normal d’être impliqué dans toutes les grandes décisions d’une Ligue dont ils critiquent le fonctionnement.

« Aucun tension » lors de la réunion du jour

On pouvait donc s’attendre à une réunion du collège Ligue 1 très tendue ce mercredi. Il n’en a rien été. RMC écrit : « Vincent Labrune (président de la Ligue de football professionnel) et Philippe Diallo (président de la Fédération française de football) ont rappelé que le casting de la réunion sur la gouvernance du football français avait été validé par le Conseil d’administration de la LFP. Aucune tension, donc, lors de ce collège ce mercredi ». Président du collège Ligue 1, Olivier Létang (LOSC) avait déjà expliqué sur WhatsApp que la fameuse réunion n’avait pas grande importance, si ce n’est mettre en place les bases de celle d’aujourd’hui.

Mais ce n’est pas parce que la réunion de ce mercredi s’est bien passée que l’ambiance s’est assainie à la Ligue. De nombreux clubs, au premier rang desquels on trouve l’OM et le RC Lens, contestent le fonctionnement de la Ligue, où Nasser al-KhelaÏfi (PSG) est accusé de faire la pluie et le beau temps.