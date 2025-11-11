L’ancien milieu du Stade Rennais Jonas Martin a rappelé une anecdote avec Florian Maurice et Bruno Genesio, pas très flatteuse pour l’actuel directeur sportif de l’OGC Nice.

Ce mardi, le média Capté a dévoilé une interview de Jonas Martin. Le milieu de 35 ans, qui évolue désormais à Boulogne, a passé trois saisons au Stade Rennais, entre 2019 et 2022. Il raconte une anecdote survenue lors de sa dernière année en Bretagne, qu’il a débutée par une période de convalescence après une opération à une cheville. Le directeur sportif de l’époque, Florian Maurice, a attendu le dernier moment pour lui annoncer qu’il ne comptait plus sur lui. Un gros coup dur avant un sacré retournement de situation…

« Mais comment je fais, là ? »

« Tu sors d’une grosse blessure, tu as le directeur sportif qui t’appelle deux jours avant la fin du mercato, tu n’as même pas repris l’entraînement et il dit : « Jo, je ne compte pas sur toi, il faut que tu trouves un club ». Toi, t’es marrant ! Tu me vois tous les jours depuis deux mois et tu n’oses pas me le dire. Et là, à deux jours de la fin, tu m’appelles alors qu’on se voit tous les jours. Déjà, tu prends ton téléphone pour me dire que tu ne comptes pas sur moi, qu’il y a des recrues qui arrivent. Je lui dis : « Mais comment je fais, là ? Je ne suis même pas sûr de pouvoir jouer 30 minutes, je n’ai pas fini ma rééducation ». Je me rappelle très bien de ce moment. J’étais dans ma cuisine, je dis à ma femme qu’on va aller promener la petite. On sort et, au bout de 15-20 minutes de marche, je lui montre ma cheville, qui avait gonflé. J’étais obligé de mettre de la glace quatre ou cinq fois par jour. »

« Après, j’ai vu le coach, Bruno Genesio, qui m’a dit : « Moi, je ne mets personne de côté. Si tu retrouves ton niveau de l’année dernière à 100%, tu auras ton mot à dire ». Ca m’a remotivé. C’était aux alentours du 29-30 août. Et mi-septembre, je rejoue car il y avait beaucoup de matches avec la Coupe d’Europe. L’équipe ne tournait pas très bien. Je joue, c’était contre Clermont, je déchire tout et on ne perd plus pendant dix matches. Si j’ai reparlé à Florian Maurice ? (Rires) Après, ça s’est bien passé. Ca reste un très bon directeur sportif. »