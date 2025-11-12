L’OM poursuit sa montée en puissance dans les coulisses. Avec l’arrivée de Federico Balzaretti comme directeur sportif adjoint, le club phocéen se dote d’un homme de réseau et d’expertise capable de révolutionner son recrutement.

L’OM continue de structurer son projet sportif avec une recrue qui ne passe pas inaperçue. Federico Balzaretti, ancien défenseur italien et proche de Mehdi Benatia, a été nommé directeur sportif adjoint. À 43 ans, l’ancien international transalpin arrive avec un profil rare : une expérience de terrain, une connaissance pointue du football européen et un réseau capable de toucher tous les marchés.

« Une connaissance des joueurs en Europe impressionnante »

Daniel Riolo, sur RMC Sport, n’a pas hésité à mettre en avant l’importance de cette arrivée : « Hormis sa connaissance du foot, c’est surtout sa connaissance de tous les joueurs en Europe qui est impressionnante. C’est une encyclopédie. » Une déclaration qui souligne la valeur stratégique de Balzaretti pour l’OM, surtout dans un contexte où le club veut rivaliser durablement avec les cadors français et européens. À l’OM, Balzaretti aura pour mission de seconder Benatia et Pablo Longoria, déjà reconnus pour leur flair en matière de recrutement. Sa présence pourrait permettre au club de dénicher des talents moins connus, de sécuriser des opérations complexes et de renforcer la cohérence sportive entre les différentes équipes.

Le PSG avait déjà flashé sur Balzaretti joueur

Son réseau européen, sa vision du jeu et son œil avisé sur les jeunes prometteurs pourraient changer la donne dans la construction de l’effectif. On rappellera dans son CV que les dirigeants qataris du PSG avaient fait des pieds et des mains pour le recruter au début du projet QSI, lorsqu’il était encore l’arrière gauche de l’AS Rome. Le transfert avait capoté et c’est à Marseille que Balzaretti a finalement rebondi plus de dix ans plus tard.